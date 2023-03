Какво да правим в Пловдив (03.03–09.03)

Тази седмица в Пловдив ще празнуваме Освобождението на България и ще се състезаваме мъже срещу жени

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

3 март

Тържествено отбелязване на Националния празник на Република България

Денят на Освобождението на България от османско владичество е националнен празник на България от 1991 г. На този ден е подписан Санстефанският предварителен мирен договор за прекратяването на Руско-турската война от 1877 – 1878 г.

ПРОГРАМА

11.00 ч. Катедрален храм “Св. Богородица”

Молебен, отслужен от Н. В. Пр. Пловдивския Митрополит Николай



12.00 ч. Паметник на руските освободители – Бунарджика

Тържествено отбелязване на 145-та годишнина от Освобождението на България и

Национален празник на Република България

Официално слово – Александър Секулов , водещ – Христо Христов

Церемония по полагане на венци и цветя, с участието на представителен взвод, венценосци и военен духов оркестър



12.30 ч. Площад „Стефан Стамболов“

Концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев и солисти от Арт войс център – Пловдив, ръководител Румяна Иванова



13.30 ч. Паметник на опълченците

Траурен парк “Централен” (бул.”Княгиня Мария Луиза “ №73)

Панихида за загиналите български опълченци. Полагане на венци и цветя, с участието на представителен взвод, военен духов оркестър



16.30 ч. Площад „Стефан Стамболов“

Празничен концерт на ФА „Тракия“ Пловдив, гл. худ. ръководител проф. Даниела Дженева



18.30ч. – пл. „Централен“

Тържествена проверка – заря по повод Националния празник на Република България – 3 март, с участието на военни формирования от гарнизон Пловдив.

Официално слово генерал – майор Явор Матеев – командир на „Съвместното командване на специалните операции“ на Българската армия



Водещ – Петър Тосков

Трети март с Free Plovdiv Tour

И тази година по случай Деня на Освобождението на България ще организираме тур на български език в Пловдив.

Обиколката е пешеходна и напълно безплатна. Тя ще стартира в 11:00 часа пред сградата на Община Пловдив (площад „Стефан Стамболов“ 1). Подходяща е както за гости от други градове в България, така и за местни жители, които биха се радвали да се разходят заедно с нас.

Бихме искали да помолим всички, които желаят да се включат в празничния ни тур, да ни уведомят предварително, като ни изпратят съобщение във Фейсбук.

сградата на Община Пловдив (площад „Стефан Стамболов“ 1)

11:00 часа

Лоши Вибрации

Брилянтна селекция от фино подбрани петъчни хитачки.

Селектори:

DJ NOZDRADAMUS aka Rosene.ne

DJ AVRMV aka dmtr avrmv

DJ ZNORCH – infantilniq

DJ KOLEC – yurii1707

Bee Bop Café

20:00 часа

TRAPGASM

Клуб VOID и DJ Jimy Yang те канят на епизод пореден от Trapgasm историята.

Започваме да създаваме мартенските спомени с танцувална музика и приятели.

VOID

23:00 часа

C-FUSION at Bally Club

В Bally Club ще отбележим националния празник, 3 март, с участието на една от легендите на електронната музикална сцена в България и резидент на Bedroom, а именно C-FUSION!

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, който ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

21:00 часа

04 март

Голямото пътешествие на малко крокодилче

Крокодилчето Лил тръгва на дълго пътешествие. То бяга от строгите правила в света на възрастните крокодили и търси място, където да си играе на воля. Лил попада сред хората, а там го очакват много приключения и изненади. Какво открива Лил в това дълго пътешествие? Сбъдват ли се неговите очаквания? Заедно със своя приятел Бил, малкото крокодилче разбира къде се чувства най-щастлив. Това е пътешествие, което ние можем да направим заедно с двамата приятели и дано и ние намерим кое ни прави най-щастливи! Хайде…!

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Сладка работилничка за деца

Скъпи малки кулинари и сладкишолюбители, каним ви отново в сладката ни работилничка, за да творим благоуханни и вкусни изненади!!!

Събитието е подходящо за деца от 4-16 годишна възраст.

Домашна сладкарничка “5 o’clock”

11:00 – 13:00 часа

Blue Lemon | Live in Petnoto | 04.03.2023

Продължаваме с бандите, които бяха част от Петното в самото начало!

Blue Lemon, са страшни пичове и музиката им е пленяваща.

Очакваме ви, да прекараме заедно една чудна събота с готин блус, в готин бар с готини хора!

Петното на Роршах

21:30 часа

PC Porno v.5

Мантис (Alan Bone & Tapwater) се завръщат с поредното издание на PC Porno! Не е за изпускане!

Club Fargo

21:00 часа

Drunk-O-Rama Special by Pink Tsonk & Sunshine

Първото издание на Drunk-O-Rama Special за 2023-та идва през март. Музиката ще е разнообразна, аналогова и ще е селектирана от Pink Tsonk & Sunshine, които ще подберат хитове от собствената им винил колекция. С това парти ще изпратим и любимата ни Пан(Дора), която ще изкара своята последна смяна заедно с нас. Ще си спретнем едно типично пловдивско парти – танцувална музика, хубави хора, бирички и айляк! Сложете си удобни обувки и Ви чакаме в любимото ни Коти!

Котка и Мишка

22:00 – 04:00 часа

BEST KEPT SECRET @ CLUB VOID PLOVDIV

The best way of keeping a secret is to pretend there isn’t one.

Dress Code „Black“

VOID

22:00 часа

Stephan Gee at Bally

Посрещаме Тодоровден тази година с Tech-house и Techno, миксирани умело от StephanGee!

Ден след националния празник очакваме всички именници да се почерпим подобаващо!

Bally Club

21:00 часа

05 март

Приключение с маймунка

За всички малки зрители и техните родители, които могат да се смеят от сърце, които обичат да пляскат с ръце, е нашият спектакъл – приключение голямо, в което Слончето и Папагалът, двама спасяват най-сърдитата Маймунка в зелената и непозната джунгла. Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри! За всички малки зрители и техните родители, които могат да се смеят от сърце, които обичат да пляскат с ръце, е нашият спектакъл – приключение голямо, в което Слончето и Папагалът, двама спасяват най-сърдитата Маймунка в зелената и непозната джунгла. Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри!

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Богдан Русев и Пекарната на Дани

Богдан Русев и Пекарната на Дани: споделяме любовта към Пловдив, местата и хората му.

Богдан с радост и признателност ще представи в Пекарната книгите, които е написал, откакто живее в Пловдив: „Вечен град“ и „Град под обсада“, „Тронът на Алкирия“ и „P.S. Някой трябва да плати“

Пекарната на Дани

15:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

