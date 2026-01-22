Динко Генев остава шеф на УМБАЛ „Пловдив“, засега

Досегашният изпълнителен директор на УМБАЛ „Пловдив“ Динко Генев ще продължи да управлява голямата държавна болница за неопределен момент от време. Свиканото днес Общо събрание на акционерите отложи избора на нов шеф на лечебното заведение в лицето на Йовко Червенков, избран с конкурс от Министерството на здравеопазването.

Динко Генев бе във видимо добро настроение преди началото на заседанието

Озадачаващото в заседанието на акционерите днес бе, че представителят на държавата в съвета гласува „въздържал се“ на предложението за утвърждаването на новия тричленен съвет на директорите, въпреки резултатите от конкурса, проведен от МЗ. Благодарение на гласа на основния акционер в дружеството освобождаването от борда на досегашния директор Динчо Генев се отложи. Той ще изпълнява функциите до следващото свикване на ново Общо събрание. Никой обаче не може да каже кога ще се случи това, особено в момент, в който предстои управление на служебен кабинет.

Първото Общо събрание по дневен ред от общо пет точки бе насрочено за 7 януари, но не се състоя заради липсата на кворум. Днешното се проведе, но също не промени ситуацията в болницата, тъй като решение не бе взето.