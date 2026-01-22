Затруднено движение по пътя Пловдив – Ягодово през уикенда

Затруднено ще бъде движението по пътя Пловдив – Ягодово през почивните дни 24 и 25 януари 2026 г., съобщиха от Община Родопи.

Временна забрана за движение на моторни превозни средства ще бъде въведена в часовия интервал от 8:00 до 17:00 часа за участъка между пътен възел „Скобелева майка“ и табелата на село Ягодово. Причината е извършване на дейности по рязане на дървета и почистване.

Пътят няма да бъде напълно затворен, но движението ще се пропуска периодично, което ще доведе до сериозни затруднения в трафика.

От общината призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват временната организация на движението и пътната сигнализация.

Като обходен маршрут се препоръчва преминаване през Крумово и Асеновградско шосе.

От Община Родопи поднасят извинения за причиненото неудобство.