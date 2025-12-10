Хиляди на протеста още преди часа за старт

Хиляди пловдивчани изпълниха пл. „Съединение“ дълго преди официалния му старт. Постепенно площадът се напълни и на пръв поглед има много повече хора от бройката преди седмица. Непрекъснато прииждат още и още хора.

Настроението е високо и позитивно, както през миналата седмица. Разграничават се две групи и два протеста – единият с организатор Калоян Калинин, като продължение на протеста от миналата седмица, както и другият – позволен от общината за същото време и същото място с искане за оставка на правителството на организацията „Гласът на безгласните“. Планът е единият протест да шества до Панаира, а другият – до общината през Тунела.

Очаквайте подробности!