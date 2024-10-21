Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания бул. „Александър Стамболийски“ да получат заветния асфалт. Променят маршрута на автобус №1.
В понеделник, 21 октомври, от 8:30 до 19:00 часа ще бъде спряно движението по част от бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Братя Шкорпил“. Това съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“ в Пловдив.
Причина за промяната е полагане на временна асфалтова настилка в участъка. Очаква се около 400 метра от легендарноразкопания булевард да получат заветния асфалт, макари непоследен слой.
В тази връзка променят и маршрута на автобус №1. Днес той ще минава изцяло по бул. „Никола Вапцаров“, вместо по бул. „Александър Стамболийски“.
Припомняме, че ремонтът на ключовия булевард в Кючука продължава вече трета година, заради изграждането на Южния обходен колектор, който се реализира ВиК дружеството в Пловдив.
Предлагаме ви една много кална разходка по бул. „Ал. Стамболийски“, в която разкриваме как ремонтните дейности пречат не само на живите, но и на мъртвите.
873 коментари
Matbet TV guncel linki laz?msa dogru yerdesiniz. Sorunsuz icin t?kla: Matbet Canl? Canl? maclar burada. Gencler, Matbet yeni adresi belli oldu.
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Malum platform giriş linkini tekrar güncelledi. Giriş sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Yeni Vay Casino giriş linki şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.