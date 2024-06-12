ГрадътЖивотКварталиНовини

Без вода в части на квартал „Гагарин“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:59ч, сряда, 12 юни, 2024
38 140 Преди по-малко от минута
водоснабдяване

Авария на водопровод остави без вода живущите около бул.“Дунав“ №100 в пловдивския квартал „Гагарин“. От ВиК предвиждат аварията да бъде отстранена до 17 часа днес.

В Карлово няма вода в района на бул.“Дъбенско шосе“, където предстои направа на нови водопроводни връзки.

В Първомай без водоснабдяване са живущите около ул. „Чавдар Войвода“.

В село Болярино няма вода до бензиностанция „Лукойл“.

Авария на помпен агрегат е причината жителите на Момино село да са без водоснабдяване.

С нарушено водоподаване са селата Златитрап, Дълго поле и Иван Вазово.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:59ч, сряда, 12 юни, 2024
38 140 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

38 коментари

  1. Нужна работа в США? диспетчер грузоперевозок онлайн обучение : работа с заявками и рейсами, переговоры на английском, тайм-менеджмент и сервис. Подходит новичкам и тем, кто хочет выйти на рынок труда США и зарабатывать в долларах.

    Отговор

  5. Оформление медицинских анализов https://medim-pro.ru и справок без очередей и лишней бюрократии. Запись в лицензированные клиники, сопровождение на всех этапах, помощь с документами. Экономим ваше время и сохраняем конфиденциальность.

    Отговор

  7. Хочешь айфон? iphone магазин спб выгодное предложение на новый iPhone в Санкт-Петербурге. Интернет-магазин i4you готов предложить вам решение, которое удовлетворит самые взыскательные требования. В нашем каталоге представлена обширная коллекция оригинальных устройств Apple. Каждый смартфон сопровождается официальной гарантией производителя сроком от года и более, что подтверждает его подлинность и надёжность.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина