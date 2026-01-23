Зелен градКварталиНовини

Преустроиха терен за жилищно строителство в зелена площ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:36ч, петък, 23 януари, 2026
0 132 Преди по-малко от минута

Експертният съвет по устройство на територията към община Пловдив е приел предложение на кмета на район Южен терен, отреден за жилищно застрояване, да бъде преустроен в зелена площ. Става въпрос за пространството между улиците „Горно Броди“, „Николай Коперник“, „Лазо Войвода“ и „Чипровец“. Предстои предложението да влезе на гласуване в общинския съвет.

„Направихме поредна голяма крачка към по-зелен район Южен. Благодаря на ЕСУТ за решението, което е изцяло в полза на гражданите“, обяви райкметът Атанас Кунчев.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:36ч, петък, 23 януари, 2026
0 132 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина