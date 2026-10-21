УМБАЛ „Свети Георги“ с отличния в „Лекарите, на които вярваме“ за 2026 г.

Лекари от УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив са включени в алманаха „Лекарите, на които вярваме“ за 2026 г. на вестник „24 часа“. Те са сред утвърдените медицински специалисти, получили признанието на своите пациенти.

Отличията бяха представени на официална церемония на 20 октомври в столичния хотел „Милениум“, която събра стотици лекари от цялата страна. За 16-а поредна година инициативата отдаде признание на медиците, изградили доверие със своя професионализъм и всеотдайност.

Тазгодишната церемония премина под мотото „Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия, а алманахът акцентира върху иновациите в медицината и съвременните подходи в диагностиката и лечението.

Сред включените в изданието специалисти от УМБАЛ „Свети Георги“ са:

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн – началник на Втора клиника по хирургия.

Проф. д-р Генчо Начев, дмн – началник на Отделението по сърдечна хирургия.

Д-р Георги Горанов – началник на Отделението по инвазивна кардиология.

Д-р Мариана Вълчева – химиотерапевт в Клиниката по онкология и хематология.



Инициативата „Лекарите, на които вярваме“ представя специалисти от различни медицински области, номинирани от пациенти заради доверието и признанието, което са заслужили.



Включването на четиримата лекари в изданието за 2026 г. е признание за техния професионализъм и принос към съвременната медицина и повод за гордост за екипа на УМБАЛ „Свети Георги“.