Когато училището срещне бизнеса: Пътят на един млад специалист в ТИЗ

Мартин гради кариерата си в „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“

Монтажници, електромеханици, техници, CNC оператори, заварчици, бояджии и складови работници – това са част от свободните позиции в две от компаниите в Тракия икономическа зона – „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и „Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“. Освен възможност за работа, производствените предприятия предлагат на младите хора шанс да придобият практически умения, да учат и да се развиват професионално.

Един от примерите за това е Мартин Каназирски, който още в 12-ти клас в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив прави първите си стъпки в реалната производствена среда на „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“. Двуседмичната му практика се оказва много повече от задължителен етап от обучението. Заедно с петима свои съученици той получава предложение да продължи да работи и да се развива в завода. Мартин опознава различни етапи от производствения процес – от изработването на управляващи табла за строителни кранове до крайния монтаж и тестването на готовите продукти, предназначени за международните пазари. „В училище само чувахме за производството, но тук видяхме как от един ресурс се създава готов продукт. Беше много интересно да участваме в целия процес“, разказва той.

След завършването на средното си образование Мартин продължава работа в компанията, докато следва специалност „Икономика и бизнес“ в Пловдивския университет. В продължение на три години съчетава университетските занятия с работа на четиричасов работен ден, доказвайки, че желанието за развитие може да върви ръка за ръка с професионалните ангажименти. Макар ежедневната му работа да е свързана с производствения процес, стремежът му непрекъснато да разширява знанията си в областта на икономиката и бизнеса не остава незабелязан.

Тази година, в навечерието на защитата на бакалавърската си степен, Мартин вече е част от екипа по управление на човешките ресурси. Наскоро се завръща и от едномесечно обучение и обмяна на опит в Liebherr-Aerospace в Линденберг, Германия. Следващата година пред него стои ново предизвикателство – да участва в обучението и развитието на персонала, включително на специалисти, които ще произвеждат авиационни компоненти в завода в Тракия икономическа зона. За Мартин това е отговорност, но и възможност да предаде нататък знанията и опита, които самият той е натрупал от ученическите си години досега.

Престоят му в Германия затвърждава убеждението му, че ранният досег с производството е ключов за професионалното ориентиране на младите хора. Там учениците имат възможност да се упражняват с високотехнологично оборудване и постепенно да преминават от образованието към реалната работна среда. Според него и в България все повече младежи проявяват интерес към професионалното образование и работата в индустрията.

„Най-важното е човек да избере да учи това, което му е интересно, а след това да има волята да продължи, защото не е лесно. Имало е дни, в които съм работил до 23:00 часа, а след това е трябвало да уча. Но всичко си струваше“, споделя Мартин. Той вярва, че младите хора имат нужда някой да повярва в тях, но и самите те да поемат отговорност и да оправдаят оказаното доверие. Именно това отношение, заедно с готовността да учиш и да се трудиш, му помага да премине от производството към нова професионална сфера.

Историята на Мартин показва и още нещо – че съвременното производство е далеч от остарелите представи за тежък и еднообразен труд. То е чиста, автоматизирана и високотехнологична среда, в която хората управляват машини, работят с модерно оборудване и имат възможност да надграждат уменията си.

За младите хора, които все още търсят своя професионален път, примерът му е ясен: успешната кариера може да започне още в училище, когато образованието срещне реалната практика, а усилията и отговорността отворят път към нови възможности.