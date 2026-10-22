Клиниката по дерматология към УМБАЛ „Свети Георги“ провежда безплатни прегледи за псориазис

Клиниката по дерматология и венерология към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив организира кампания за безплатни профилактични прегледи с акцент върху псориазис от 28 до 30 октомври 2026 г. Инициативата е посветена на Световния ден за борба с псориазиса (29 октомври) и е част от традиционната програма „Здраве за всички“, насочена към осигуряване на широк достъп до специализирана медицинска помощ, ранна диагностика и навременно лечение.



Псориазисът е сред най-често срещаните хронично-рецидивиращи кожни заболявания, характеризиращо се с периоди на обостряне и ремисия. Заболяването не е заразно. Най-характерните му прояви включват зачервени, изпъкнали плаки, покрити със сребристо-бели сухи люспи, често придружени от сърбеж, парене или болка. Най-засегнати обикновено са зоната на лактите, коленете, кръста и скалпа, но процесът може да обхване също ноктите и ставите.

Най-разпространената форма е т.нар. плакатен псориазис. Етиологията на заболяването е комплексна. Водеща е концепцията за автоимунния му характер с изразена генетична предразположеност – у нас тя се наблюдава при около 30% от пациентите. Като основни отключващи фактори се посочват силният стрес, прекарани инфекции, приемът на определени медикаменти, хормонални промени и механични травми на кожата.

Диагностиката се извършва въз основа на подробна анамнеза и клиничен преглед на кожата, скалпа и ноктите. За потвърждаване на диагнозата и определяне на конкретния тип заболяване при необходимост се взема кожна биопсия за хистопатологично изследване.

Прегледите ще се провеждат 28 до 30 октомври 2026 г. от 10.00 до 12.00 часа в Клиниката по дерматология и венерология към УМБАЛ „Свети Георги“, База 1, бул. „Васил Априлов“ № 15. Задължително е предварителното записване е задължително на тел. 032 602 469