Безплатни прегледи за артериална недостатъчност на долните крайници в УМБАЛ „Свети Георги“

Специалисти от Клиниката по съдова хирургия ще консултират пациенти със симптоми на нарушено кръвоснабдяване на краката в рамките на инициативата „Здраве за всички“

Безплатни прегледи под надслов „Хроничната артериална недостатъчност на долните крайници (ХАНК) – част от генерализираната атеросклероза“ ще се проведат в периода 23–27 март 2026 г. в Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“. Консултациите ще се извършват след предварително записване и са част от инициативата „Здраве за всички“ на най-голямата университетска болница в страната, насочена към осигуряване на достъпна и специализирана медицинска помощ.

Хроничната артериална недостатъчност на долните крайници се дължи на продължителен недостиг на кръв, а оттам и на кислород, вследствие на стесняване или запушване на артериите. В близо 90 процента от случаите заболяването е проява на атеросклероза. По-рядка причина е болестта на Бюргер. Наблюдава се по-често при мъжете, като честотата на заболяването нараства значително след 70-годишна възраст. В част от случаите, при напреднало заболяване и настъпила исхемия, може да се наложи ампутация на засегнатия крайник.

По-засегнати във възраст под 50 години са хората с диабет, тютюнопушене, повишено артериално налягане и дислипидемия, както и пациенти над 70-годишна възраст с атеросклероза на коронарните, мозъчните или бъбречните артерии.

Диагнозата се поставя от съдов хирург. Безплатните прегледи в Клиниката по съдова хирургия са насочени към пациенти със симптоми като схващане и болка в мускулите на долните крайници, които се засилват при физическо натоварване и отшумяват в покой, бледа кожа на краката, както и трофични промени – суха и лющеща се кожа и опадане на космите.

По време на прегледите специалистите ще консултират записаните пациенти и при необходимост ще назначат допълнителни изследвания.

Консултациите ще се извършват в Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Пещерско шосе“ 66, ет. 8, от 09.00 ч. до 12.00 ч., с предварително записване в делнични дни на телефон: 032/602-865 ; 0882 270728 всеки делничен ден до 12.00 ч.