Какво да правим в Пловдив (30.01– 05.02)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
30 януари
Венецианска загадка
от Джузепе Берто
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Едип и пророците
от Софокъл
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Лебедово езеро
Чайковски
Дом на културата „Борис Христов“
19:00 часа
Plovdiv Game Jam 2026
Plovdiv Game Jam се завръща за 13-то поредно издание през 2026! Запиши се за участие тук: https://plovdivgamejam.org/join
В рамките на един уикенд (30 януари – 1 февруари 2026) програмисти, художници, дизайнери, музиканти, геймъри и фенове на настолните игри се събират, за да създават свои собствени дигитални или настолни игри!
Както винаги ще подготвим сме програма с лектори и ментори, безплатна храна, кафе, бира, гигабитов интернет и всичко нужно да създадете собствена игра!
Очакваме ви на 30-ти януари 2026 в Технически университет София – Филиал Пловдив!
Започваме в 15:00 с програма от лекции, в 17:30 ще обявим темата. Сформирането на отбори и работата по игрите започва ведна след това – всички ще имат 48 часа да реализират идеите си.
Не е нужно да сте професионалисти – приветстраме ученици, студенти, хобисти и професионалисти – нужно е единствено желание и добро настроение
Plovdiv Game Jam е част от Global Game Jam – заедно с нас участници в над 800 града по света ще творят! Разделени на отбори вашата задача е да създадете собствена компютърна или бордова игра по зададената тема.
Следете Plovdiv Game Jam в социалните мрежи или на уебсайта ни за повече информация- https://plovdivgamejam.org/
Забавлявайте се заедно с приятели, сформирайте звезден отбор и представете своята игра пред публиката!
Нямаме търпение да се съберем отново и да творим заедно!
Технически университет Пловдив
30.01. – 01.02.2026
Ташев/Кукошаров/Льолев/Минчев/Господинов@Контрабас
Да изпратим януари … и лева с един джаз квинтет от изявени пловдивски джазмени, с много алкохол в чашите и малко носталгия към старата Америка и нейната джаз музика.
В последния петък на месеца в бара на стръмната улица ще забият любимите ви:
Милен Кукошаров – пиано
Мартин Ташев – тромпет
Димитър Льолев – саксофон
Христо Минчев – бас китара
Начо Господинов – барабани
Бар Контрабас
21:00 часа
Koychev & Nedyalkov – The Teachers
Двама от най-емблематичните български китаристи – Цветан Недялков и Веселин Койчев – се срещат в авторския си проект „The Teachers“.
Музика на границата между джаз и български фолклор – виртуозни китари, свободна импровизация и силна емоция.
Проектът включва авторски композиции и джаз обработки на народни теми, поднесени с майсторство и характер.
Очаквайте вечер, пълна с звук, свобода и вдъхновение.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
FRIK&S LIVE SESSIONS | Веселин Павлов – саксофон | Вход свободен
Пригответе се за вечер, изпълнена с музика, настроение и чар, под звуците на саксофона на Веселин Павлов. В уютната атмосфера на „ФРИКС“ ще се потопите в свят от джаз, поп и импровизация, където всяка нота разказва история.
Веселин Павлов открива музиката още като дете, а днес свири редом с едни от най-обичаните български изпълнители – Орлин Горанов, Ангел Заберски – син, Деян Неделчев, Гери-Никол и 100 Кила.
Очаква ви вечер, в която добрата бира среща живата музика и истинските емоции.
Пивоварница FRIK&S
21:00 часа
BOIL – Album Premiere / Live @ Bee Bop Café – 30 January 2026
“Don’t Look Inside” излезе на 9 декември. На 30 януари BoiL ще излезе за пръв път на сцената на Bee Bop Café, за да представи дебютния си албум и на пловдивска земя. Осем композиции, осем истории, разказващи за миналото и настоящето на артиста, облечени в мощен звук и специално програмирано светлинно шоу.
На сцената с него ще бъдат:
Драгомир Милев – китари
Емилио Мархолев – бас китара/вокали
Калин Тонев – клавишни
Адриан Николов – барабани
Специален гост – Христо Нейчев (китари)
Албумът ще се продава на място на CD носител, както и авторски мърч на BoiL, изработен от Uncommon Habit Studio.
Bee Bop Café
21:00 часа
Ladies of ALT Rock TRIBUTE – 30.01.26 @ Rock Bar Download
Една вечер, посветена на женската сила, характер и неподражаем глас в алтернативния рок. Музика, която беляза поколения и продължава да звучи актуално, силно и емоционално.
“Дамите в алтернативния рок“ събира на една сцена музиката и енергията на емблематични изпълнители, оставили дълбока следа в рок историята:
– Skunk Anansie с харизматичната Skin,
– Guano Apes и експлозивния глас на Sandra Nasić,
– непокорната Alanis Morissette,
– незабравимата Dolores O’Riordan от The Cranberries,
– мистичната Shirley Manson от Garbage,
– силното сценично присъствие на Anouk,
– модерната алтернативна енергия на Hayley Williams от Paramore
– емблематичната вокалистка на No Doubt – Gwen Stafani
На сцената ще застанат три изключителни български вокалистки – Пола Кутманова, Едит Унджиян и Мария Матеев, които ще пресъздадат духа, драматизма и неподправената емоция на тези легендарни женски гласове. Със собствен почерк и силно присъствие те ще отдадат заслужен трибют на икони, променили лицето на алтернативната рок сцена.
Музикантите, които ще бъдат с тях на сцената са:
– Момчил Николов (китара)
– Рад Юруков (барабани)
– Петър Тодоров (ел. китара)
– Радослав Паунов (бас)
Очаквайте мощни вокали, разпознаваеми хитове, заразяваща енергия и много емоция – концерт, който празнува свободата, бунта и автентичността на женския глас в рока.
Рок бар Download
21:00 часа
31 януари
Палечка
Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
ПРЕМИЕРА на книгата „Игра на сенки“ на Андрей Стоянов
Какво имат да кажат сенките?
За една вечер тъмните силуети ще заемат мястото на светлината. Не за да обясняват, а за да диктуват и
грата.
Каним те на премиерата на книгата „Игра на сенки“ – дебютното заглавие на младия автор Андрей Стоянов.
Ще видиш кратък спектакъл, вдъхновен от книгата и изигран със специалното участието на самия автор.
Ще имаш възможността да се срещнеш и разговаряш лично с него.
Ще си тръгнеш с въпрос, който няма да те остави на мира.
Младежки център Пловдив
16:00 часа
Лебедово езеро
Чайковски
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
ШЕКСПИР x 5 – Театър за всички
Вход: свободен (с предварително записване в google формата: https://forms.gle/zZDKwk1TpCjvveiD7)
Ако не ходиш на театър, защото:
не чуваш (добре), не виждаш (добре) или езикът често ти е бариера – този път ЕЛА.
На това представление ще има:
– аудио описание за хора с нарушено зрение
– дескриптивни субтитри на български за хора с нарушен слух
– субтитри на английски за чуждестранна публика
И ще е безплатно. Нужно ти е само малко любопитство и желание – останалото е наша работа.
Това е първото от три безплатни събития – нашата покана и протегната ръка.
Представленията ни ще бъдат достъпни, а ти- добре дошъл.
Какво ще гледаш?
„Шекспир x 5“ – авторски спектакъл по мотиви от „Ромео и Жулиета“.
Вихрен, неочакван и много смешен, но и силно човешки.
Очаква те хумор, свобода и виртуозно актьорско присъствие.
Носител на награди за актьорско майсторство и творческа смелост.
Специални отличия от Фестивала на авторския театър (ФАТ 2024) и Международния куклено-театрален фестивал.
Номинация за „Награда Пловдив“ 2025.
Театър Хенд
19:30 часа
Project „MORPHEUS“ | Jazz × Fusion × Electronic Live
Проектът „Morpheus“
е създаден в сътрудничество между тромпетиста и композитор Росен Захариев и
електронния артист и продуцент Иван Шопов . Проекта изследва пресечната точка между джаз, фюжън и електронна музика, като
акустичният звук на тромпета се преплита с електронни текстури, създавайки нови звукови пространства и емоционални пейзажи.
Концепцията на проекта се основава на диалог между импровизация и композиция, традиционно и съвременно звучене , като целта
е да се предложи уникално музикално преживяване,
което да обогати съвременната българска музикална сцена.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
Stupidisco w/ ENPIC at Bally Club
Обратно в „Златната ера“ на клубната музика!
Помниш ли времето, когато ритъмът беше всичко, а груувът се усещаше в гърдите? Присъедини се към нас за една незабравима нощ, в която ще превъртим лентата назад към най-доброто от House & Dance музиката между 1995 и 2005!
От изгрева на евроденса до пика на вокалния хаус – ще чуеш химните, които дефинираха цяло поколение. Това е вечерта за тези, които помнят магията на оригиналните записи и енергията на дансинга преди ерата на смартфоните – без модерни ремикси, само автентичният саунд на една легендарна епоха. Подготви се за:
House & Trance класики, които ни караха да настръхваме.
Eurodance и Funky/Disco тупалки, от които още знаем всеки текст.
Енергията на 90-те и вайба на ранните 2000!
Не просто парти, а машина на времето. Ела да танцуваме и създадем нови спомени със старата музика!
Bally Club
21:00 часа
Сбогом на лева със свинско със зеле@Контрабас
Без значение кой какви чувства и сантименти таи и какво мнение има за лева, той – левЪТ- остава част от славната ни съвременна българска история и затова ние решихме да го изпратим подобаващо, с нещо което никой и никога, дори и датчаните, не могат да ни вземат.
Дами и господа, имаме желанието тази събота да ви поканим на специалното ни прощално за лева кулинарно „събитие“, в което ще ви сготвим мега яките свински пържоли с така вкусното и нашенско си кисело зеле от бидона на свекървата в мазето.
Казваме „да“ на свинското с кисело зеле и ще борим депресията през януари с повече поводи за срещи и спорове за японската йена, дойче марката и еврУтУ.
Елате да ви налеем вино и ракия, да се радваме и гордеем с всичко българско и родно, и да псуваме и да се веселим.
Къде? в бар Контрабас, разбира се, където огънят в печката е истински български огън.
Бар Контрабас
21:00 часа
Joobba and FA presents Beyond The Wall
Прекрачете стената в свят на музика и танци без граници… Joobba & Fa ще миксират всичко това
Bee Bop Cafe
21:30 часа
01 февруари
Чук и Пук
Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!
Държавен куклен теаътър
10:30 часа
11:45 часа
Saeko Killy + heavenphetamine [Japan] :: Live in Plovdiv :: 01.02.2026
Японците heavenphetamine идват за трети път в Пловдив на 1 февруари 2026 – и пак в неделя (както беше и през 2024 и 2025): в набиращата все по-голяма популярност серия на „Аларма Пънк Джаз“ и Bee Bop Cafe „Неделя при Неделев“!
А този път не са сами. Специално от Берлин за краткото им турне в България, което завършва в първия ден на февруари в Пловдив, пристига и тяхната сънародничка Саеко Кили (Saeko Killy).
САЕКО КИЛИ е от Токио и е позната на клубната сцена в Берлин (където живее от 2018) със своите електро-инди-ню уейв-пост-пънк-краут-денс пърформанси. Записва за хамбургския лейбъл Bureau B, който преди няколко месеца издаде и най-новия ѝ албум Dream In Dream (2025). Турнетата ѝ вклюват различни градове в Германия, Швейцария, Белгия, Франция, Италия и Прибалтика, а на Балканите идва за първи път по покана на „Аларма Пънк Джаз“.
Bee Bop Cafe
20:00 часа
Останалата част от събитията може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv