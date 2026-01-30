Какво да правим в Пловдив (30.01– 05.02)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

30 януари

Венецианска загадка

от Джузепе Берто

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Едип и пророците

от Софокъл

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Лебедово езеро

Чайковски

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Plovdiv Game Jam 2026

Plovdiv Game Jam се завръща за 13-то поредно издание през 2026! Запиши се за участие тук: https://plovdivgamejam.org/join

В рамките на един уикенд (30 януари – 1 февруари 2026) програмисти, художници, дизайнери, музиканти, геймъри и фенове на настолните игри се събират, за да създават свои собствени дигитални или настолни игри!

Както винаги ще подготвим сме програма с лектори и ментори, безплатна храна, кафе, бира, гигабитов интернет и всичко нужно да създадете собствена игра!

Очакваме ви на 30-ти януари 2026 в Технически университет София – Филиал Пловдив!

Започваме в 15:00 с програма от лекции, в 17:30 ще обявим темата. Сформирането на отбори и работата по игрите започва ведна след това – всички ще имат 48 часа да реализират идеите си.

Не е нужно да сте професионалисти – приветстраме ученици, студенти, хобисти и професионалисти – нужно е единствено желание и добро настроение

Plovdiv Game Jam е част от Global Game Jam – заедно с нас участници в над 800 града по света ще творят! Разделени на отбори вашата задача е да създадете собствена компютърна или бордова игра по зададената тема.

Следете Plovdiv Game Jam в социалните мрежи или на уебсайта ни за повече информация- https://plovdivgamejam.org/

Забавлявайте се заедно с приятели, сформирайте звезден отбор и представете своята игра пред публиката!

Нямаме търпение да се съберем отново и да творим заедно!

Технически университет Пловдив

30.01. – 01.02.2026

Ташев/Кукошаров/Льолев/Минчев/Господинов@Контрабас

Да изпратим януари … и лева с един джаз квинтет от изявени пловдивски джазмени, с много алкохол в чашите и малко носталгия към старата Америка и нейната джаз музика.

В последния петък на месеца в бара на стръмната улица ще забият любимите ви:

Милен Кукошаров – пиано

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Христо Минчев – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Koychev & Nedyalkov – The Teachers

Двама от най-емблематичните български китаристи – Цветан Недялков и Веселин Койчев – се срещат в авторския си проект „The Teachers“.

Музика на границата между джаз и български фолклор – виртуозни китари, свободна импровизация и силна емоция.

Проектът включва авторски композиции и джаз обработки на народни теми, поднесени с майсторство и характер.

Очаквайте вечер, пълна с звук, свобода и вдъхновение.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

FRIK&S LIVE SESSIONS | Веселин Павлов – саксофон | Вход свободен

Пригответе се за вечер, изпълнена с музика, настроение и чар, под звуците на саксофона на Веселин Павлов. В уютната атмосфера на „ФРИКС“ ще се потопите в свят от джаз, поп и импровизация, където всяка нота разказва история.

Веселин Павлов открива музиката още като дете, а днес свири редом с едни от най-обичаните български изпълнители – Орлин Горанов, Ангел Заберски – син, Деян Неделчев, Гери-Никол и 100 Кила.

Очаква ви вечер, в която добрата бира среща живата музика и истинските емоции.

Пивоварница FRIK&S

21:00 часа

BOIL – Album Premiere / Live @ Bee Bop Café – 30 January 2026

“Don’t Look Inside” излезе на 9 декември. На 30 януари BoiL ще излезе за пръв път на сцената на Bee Bop Café, за да представи дебютния си албум и на пловдивска земя. Осем композиции, осем истории, разказващи за миналото и настоящето на артиста, облечени в мощен звук и специално програмирано светлинно шоу.

На сцената с него ще бъдат:

Драгомир Милев – китари

Емилио Мархолев – бас китара/вокали

Калин Тонев – клавишни

Адриан Николов – барабани

Специален гост – Христо Нейчев (китари)

Албумът ще се продава на място на CD носител, както и авторски мърч на BoiL, изработен от Uncommon Habit Studio.

Bee Bop Café

21:00 часа

Ladies of ALT Rock TRIBUTE – 30.01.26 @ Rock Bar Download

Една вечер, посветена на женската сила, характер и неподражаем глас в алтернативния рок. Музика, която беляза поколения и продължава да звучи актуално, силно и емоционално.

“Дамите в алтернативния рок“ събира на една сцена музиката и енергията на емблематични изпълнители, оставили дълбока следа в рок историята:

– Skunk Anansie с харизматичната Skin,

– Guano Apes и експлозивния глас на Sandra Nasić,

– непокорната Alanis Morissette,

– незабравимата Dolores O’Riordan от The Cranberries,

– мистичната Shirley Manson от Garbage,

– силното сценично присъствие на Anouk,

– модерната алтернативна енергия на Hayley Williams от Paramore

– емблематичната вокалистка на No Doubt – Gwen Stafani

На сцената ще застанат три изключителни български вокалистки – Пола Кутманова, Едит Унджиян и Мария Матеев, които ще пресъздадат духа, драматизма и неподправената емоция на тези легендарни женски гласове. Със собствен почерк и силно присъствие те ще отдадат заслужен трибют на икони, променили лицето на алтернативната рок сцена.

Музикантите, които ще бъдат с тях на сцената са:

– Момчил Николов (китара)

– Рад Юруков (барабани)

– Петър Тодоров (ел. китара)

– Радослав Паунов (бас)

Очаквайте мощни вокали, разпознаваеми хитове, заразяваща енергия и много емоция – концерт, който празнува свободата, бунта и автентичността на женския глас в рока.

Рок бар Download

21:00 часа

31 януари

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

ПРЕМИЕРА на книгата „Игра на сенки“ на Андрей Стоянов

Какво имат да кажат сенките?

За една вечер тъмните силуети ще заемат мястото на светлината. Не за да обясняват, а за да диктуват и

грата.

Каним те на премиерата на книгата „Игра на сенки“ – дебютното заглавие на младия автор Андрей Стоянов.

Ще видиш кратък спектакъл, вдъхновен от книгата и изигран със специалното участието на самия автор.

Ще имаш възможността да се срещнеш и разговаряш лично с него.

Ще си тръгнеш с въпрос, който няма да те остави на мира.

Младежки център Пловдив

16:00 часа

Лебедово езеро

Чайковски

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

ШЕКСПИР x 5 – Театър за всички

Вход: свободен (с предварително записване в google формата: https://forms.gle/zZDKwk1TpCjvveiD7)

Ако не ходиш на театър, защото:

не чуваш (добре), не виждаш (добре) или езикът често ти е бариера – този път ЕЛА.

На това представление ще има:

– аудио описание за хора с нарушено зрение

– дескриптивни субтитри на български за хора с нарушен слух

– субтитри на английски за чуждестранна публика

И ще е безплатно. Нужно ти е само малко любопитство и желание – останалото е наша работа.

Това е първото от три безплатни събития – нашата покана и протегната ръка.

Представленията ни ще бъдат достъпни, а ти- добре дошъл.

Какво ще гледаш?

„Шекспир x 5“ – авторски спектакъл по мотиви от „Ромео и Жулиета“.

Вихрен, неочакван и много смешен, но и силно човешки.

Очаква те хумор, свобода и виртуозно актьорско присъствие.

Носител на награди за актьорско майсторство и творческа смелост.

Специални отличия от Фестивала на авторския театър (ФАТ 2024) и Международния куклено-театрален фестивал.

Номинация за „Награда Пловдив“ 2025.

Театър Хенд

19:30 часа

Project „MORPHEUS“ | Jazz × Fusion × Electronic Live

Проектът „Morpheus“

е създаден в сътрудничество между тромпетиста и композитор Росен Захариев и

електронния артист и продуцент Иван Шопов . Проекта изследва пресечната точка между джаз, фюжън и електронна музика, като

акустичният звук на тромпета се преплита с електронни текстури, създавайки нови звукови пространства и емоционални пейзажи.

Концепцията на проекта се основава на диалог между импровизация и композиция, традиционно и съвременно звучене , като целта

е да се предложи уникално музикално преживяване,

което да обогати съвременната българска музикална сцена.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Stupidisco w/ ENPIC at Bally Club

Обратно в „Златната ера“ на клубната музика!

Помниш ли времето, когато ритъмът беше всичко, а груувът се усещаше в гърдите? Присъедини се към нас за една незабравима нощ, в която ще превъртим лентата назад към най-доброто от House & Dance музиката между 1995 и 2005!

От изгрева на евроденса до пика на вокалния хаус – ще чуеш химните, които дефинираха цяло поколение. Това е вечерта за тези, които помнят магията на оригиналните записи и енергията на дансинга преди ерата на смартфоните – без модерни ремикси, само автентичният саунд на една легендарна епоха. Подготви се за:

House & Trance класики, които ни караха да настръхваме.

Eurodance и Funky/Disco тупалки, от които още знаем всеки текст.

Енергията на 90-те и вайба на ранните 2000!

Не просто парти, а машина на времето. Ела да танцуваме и създадем нови спомени със старата музика!

Bally Club

21:00 часа

Сбогом на лева със свинско със зеле@Контрабас

Без значение кой какви чувства и сантименти таи и какво мнение има за лева, той – левЪТ- остава част от славната ни съвременна българска история и затова ние решихме да го изпратим подобаващо, с нещо което никой и никога, дори и датчаните, не могат да ни вземат.

Дами и господа, имаме желанието тази събота да ви поканим на специалното ни прощално за лева кулинарно „събитие“, в което ще ви сготвим мега яките свински пържоли с така вкусното и нашенско си кисело зеле от бидона на свекървата в мазето.

Казваме „да“ на свинското с кисело зеле и ще борим депресията през януари с повече поводи за срещи и спорове за японската йена, дойче марката и еврУтУ.

Елате да ви налеем вино и ракия, да се радваме и гордеем с всичко българско и родно, и да псуваме и да се веселим.

Къде? в бар Контрабас, разбира се, където огънят в печката е истински български огън.

Бар Контрабас

21:00 часа

Joobba and FA presents Beyond The Wall

Прекрачете стената в свят на музика и танци без граници… Joobba & Fa ще миксират всичко това

Bee Bop Cafe

21:30 часа

01 февруари

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Saeko Killy + heavenphetamine [Japan] :: Live in Plovdiv :: 01.02.2026

Японците heavenphetamine идват за трети път в Пловдив на 1 февруари 2026 – и пак в неделя (както беше и през 2024 и 2025): в набиращата все по-голяма популярност серия на „Аларма Пънк Джаз“ и Bee Bop Cafe „Неделя при Неделев“!

А този път не са сами. Специално от Берлин за краткото им турне в България, което завършва в първия ден на февруари в Пловдив, пристига и тяхната сънародничка Саеко Кили (Saeko Killy).

САЕКО КИЛИ е от Токио и е позната на клубната сцена в Берлин (където живее от 2018) със своите електро-инди-ню уейв-пост-пънк-краут-денс пърформанси. Записва за хамбургския лейбъл Bureau B, който преди няколко месеца издаде и най-новия ѝ албум Dream In Dream (2025). Турнетата ѝ вклюват различни градове в Германия, Швейцария, Белгия, Франция, Италия и Прибалтика, а на Балканите идва за първи път по покана на „Аларма Пънк Джаз“.

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Останалата част от събитията може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv