Благоустрояване и нови паркоместа на ул.„Пепелаша“

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева организира информационна среща с жителите на ул. „Пепелаша“. На срещата тя и екипът ѝ ще представят предстояща инвестиционна инициатива за благоустрояване на пространствата пред входовете на жилищните блокове с номера 1, 3, 5, 7, 9 и 11, както и около блока на бул. „Пещерско шосе“ № 63–73.

По време на срещата ще бъдат обсъдени и начините за ползване на ново обособените паркоместа.

Събитието ще се проведе на 4 февруари 2026 г. (сряда) от 18:00 часа, пред входа на жилищния блок на ул. „Пепелаша“ № 5.

Жителите на района са поканени да се включат и да зададат своите въпроси относно предстоящите промени.