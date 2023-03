Какво да правим в Пловдив (24.03–30.03)

Тази седмица в Пловдив ще ходим на бързи срещи и ще слушаме качествена музика

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

24 март

Камерна сцена Пловдив 2023: New York Standards Trio

New York Standards Trio са трима артисти, единомишленици с характерна и издържана стилистика в унисон с тенденциите на съвременната джаз сцена на Ню Йорк. Това са пианистът Кан Чанкая, басистът Апостолос Сидерис и барабанистът Алекс Лулудис. Макар и да не личи от името, групата насочва усилия и енергия към музикални интерпретации извън стандартния джазов контекст. Използвайки и доразвивайки изразните средства и импровизационния дух на добре познатата ни джазова концепция, триото ще поднесе оригиналната си музика на „Камерна сцена Пловдив“ в неповторим и модерен стил.

Билети за концерта се продават в мрежата на Ивентим, както и на място преди събитието. „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2023 година.

Пианистът Кан Чанкая получава магистърска степен от университета Уилям Патерсън. Като студент той посвещава голяма част от времето си на изучаване на стандартния джаз репертоар с фокус върху стиловете, следващи великия Бил Еванс. Чанкая работи с легендарния Мългрю Милър, номинираният за Грами Джеймс Вайдман и великия пианист, Харолд Маберн. Издава оригиналната си музика в няколко различни проекта, като тя е припозната от световната музикална сцена. Кан Чанкая споделя сцената с легендарни групи, като Black Eyed Peas и Cardigans.

Басистът Апостолос Сидерис завършва Berklee College of Music и получава магистърска степен от City College of New York, под ръководството на басиста John Patitucci. Той е неразделна част от джаз сцената на New York. Свири с легендарни музиканти като Кларънс Пен, Лео Дженовезе, Лайонел Луке, Ара Динкян и много други. Сидерис е лидер на New York Standards Trio, като реализира и оригиналната си музика с групата.

Барабанистът Алекс Лулудис завършва The New School for Jazz and Contemporary Music в Ню Йорк. Учи с майсторите на барабаните Майкъл Карвин, Франсиско Мела, както и с невероятния композитор и саксофонист Оливър Лейк. Лулудис споделя сцената и с басиста на Джон Колтрейн Реджи Уоркман. Издава два албума със собствена оригинална музика.

Първо студио на Радио Пловдив

19:00 часа

Комедия „Една голяма, седем малки“

Това представление обявява война на войната. В бойните редици влизат предимно млади актьори, подготвени и дипломирани от самия Теди Москов. Въоръжени до зъби с ентусиазъм, енергия и безпощадно чувство за хумор. Тактически прилагат всички средства на комедията, сатирата и гротеската. Използват смеха за защита и нападение. Разказват за бунта на един актьор, който превръща „Снежанка и седемте джуджета“ във военна приказка.

Командир: Ивомир Игнатов-Кени

Взвод:

• Атанас Атанасов

• Велина Иванова

• Здравка Христозова

• Любомир Василев

• Никола Манолевски

• Лили Тихова

• Цветелина Маркова

Тръбач: Петър Стоянов-Пепе

Униформи: Томиана Томова-Начева

Театър Хенд

19:30 часа

SPEED DATING в Offline Café

Според последни проучвания са ти достатъчни само 8,2 секунди да се влюбиш в отсрещния човек.

Ние вярваме в любовта от пръв поглед, но смятаме, че всяка връзка се гради на дълбочина и компромиси.

Поради тази причина, за да опознаете човека пред вас, ние сме ви подготвили цели… 7 минути.

В това събитие в класически формат на Speed Dating, ще можете да се запознаете с 10 личности от другия пол, като отделите по 7 минути в разговор с всяка една от тях.

По време на събитието ще можете да разговаряте с потенциалните си половинки на почти всякакви теми, но нямате право да разменяте контакти.

В края на вечерта ще попълните анкета, в която ще отбележите с кого бихте желали да се видите отново. При съвпадение на интересите, организаторите ще се постараят да ви свържат. А ако в следващите 24 часа си резервирате маса в Offline Cafe, ще получите отстъпка от 40 процента за вашата първа среща.

Вашите домакини ще бъдат екип от психолози, които ще направят преживяването ви комфортно, отпускащо и забавно. Те ще ви водят в регламентите и ще ви помагат в разчупването на ледовете.

Възрастово ограничение за участниците: 25 – 45.

Цена за участие: 25 лева (включва чаша вино или безалкохолна напитка)

За да се запишете е нужно да популните тази анкета:

След това ще получите потвърждение по имейл или телефон дали сте записани.

Offline Café

19:00 часа

Интернационалното Парти На Пловдив GLOW IN THE DARK @ Club VOID

Присъединете се към Интернационалното Парти на Пловдив, което тази седмица отново ще е тематично!

Рисунки по тялото, светещи аксесоари и музиката на DJ Tommy Riverra.

VOID

23:00 часа

Urge To Dance pres.: Jepe @ Club Code

Едно от най-разпознаваемите имена на берлинската електронна сцена в последните години и без съмнение сред най-успешните португалски диджеи и продуценти към този момент . С повече от 20 години опит на сцената резюмето му е изключително успешно и включва издания за легендарни лейбъли като Diynamic Music, Moodmusic, Isolate, Sum Over Histories, Metrica, Surreliasm, Multinotes, а музиката му звучи постоянно в сетовете на Solomun, Âme, Dixon, John Digweed, Dave Seaman, Innellea, D-Formation, Echonomist и много други

Винаги предизвикващ себе си и публиката до абсолютния лимит, неотстъпващ от типичната си елегантност и енергичност в сетовете си, той е сред най-търсените артисти на европейската ъндърграунд сцена. С участия в най-реномираните европейски клубове и фестивали в Берлин, Лондон, Лисабон, Амстердам, Барселона, Прага, Jepe винаги успява да наелектризира публиката, а критиката определи сета му от Isolate Showcase, Amsterdam Dance Event 2022 за един от най-впечатляващите от ADE 2022.

На 24-ти март, Jepe ще направи своя ексклузивен дебют в клуб Код и в България в подкрепа на предстоящото EP Mind Space Technology, което ще бъде издадено от българския лейбъл Urge To Dance на 31-ви март.

Club CODE

23:00 – 06:00 часа

Mafiosos Cubanos/Salsa de Cuba

Качвате се над битовизмите и тръгвате по стълбите на Каменица на Главната улица в Пловдив и пред вас се разкрива скътаното стилно пространство на

Glass of Wine Bar and Lounge!

Красивият им интериор е достоен за нас, а и ние – за него! Ще го докажем с изискания си стил на обличане и на танцови умения!

Да подчертаем – виното там е разкошно, произведено лично от собствениците на заведението и затова за всеки е включена във входната такса чаша вино (като за наши хора от мафията, издействахме супер намаление, а който не обича вино, може да поръча друго за 8 лв)

Казвайки стил, най-сетне може да се развихрим – шапки, елечета, костюми, обувки, рокли, перли, фусти, прически – що сака нашият изискан вкус, може да го изразим! Все пак, мафиотите от класа се разпознават, затова си има и дрескод на това специално първо събиране на истинското салса общество с кубинска кръв под тепетата!

Нека се постараем и запечатаме красота и усмивки на кадрите!

Говорейки за кубинско… няма как да не отбележим, че Илиан от Salsa de Cuba

ще се погрижи горещите ритми да не спират цяла вечер, цяла нощ, а и кой знае – докога ще издържат старите гангстери, пък и новите обещаващи латино кадри на салса сцената!

Дами! А и господа – не забравяйте ветрилата си, че ще е жежко!

За всички, които искат да загреят преди партито или да научат първи стъпки и да бъдат посветени в салса мафията, добре сте дошли от 21 часа за урок с основателя на почти 20-годишната школа Salsa de Cuba – Илиан Божанов.

Тъй като знаем, че винаги има нови агенти в нашата среда, ще ги загреем добре с кубинските ритми, но ще се погрижим да има музика от всички качествени стилове – сон, бачата, салса стил L.A., ча=ча, а щом DJ-ят е в настроение за изненади – кизомба, танго… така че всеки да може да покаже най-доброто от себе си не само в стила на обличане.

AK Glass of Wine

21:00 часа

Aleks Nikolov & Hrystem at Bally Club

Заредени със свежи парчета, ще се впуснем в забавления през първия уикенд на пролетта!

Заповядайте и не пропускайте да запазите вашето място на телефона за резервации.

Bally Club

21:00 часа

25 март

Принцесата и граховото зърно

Eдин спектакъл с много принцеси, много съвети, много въпроси, един принц, едно грахово зърно и една истинска … любов! Всичко това предадено чрез магията на единството от кукла и актьор.

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

МЕЖДУНАРОДНИ КИНОЛОЖКИ ИЗЛОЖБИ

Състезанията представят качествата на различни породи кучета и методи за тяхното обучение. Те допринасят за развитието на киноложкото движение в България и Европа.

Финалът за Световната киноложка купа

Показва постиженията на кинолози и развъдни центрове

Събира елитни представители на различни породи

Демонстрира уменията на треньори на кучета

Съпътстваща програма

национална киноложка изложба А-САС

републикански шампионати

специализирани изложби за отделни породи

развлекателна спортна програма

демонстрации, забавни състезания

оценки за породност на домашни любимци

Организатор: Българския републикански киноложки съюз

Съорганизатори: Световен киноложко-ловен спортен алианс, Международен панаир Пловдив

Международен панаир Пловдив

25.03 – 26.03.2023

Работилница „Изработване на хранилки за птички и запознаване с навиците им“

Заповядайте да се включите в нашата специална съботна /25.03.2023 г/ работилница посветена на птиците. Ще научите интересни факти за птиците от нашата лекционна част. Всеки от вас ще има възможност да се включи в изработката на собствена хранилка за птици.

Ще се учим и забавляваме докато оцветяваме, изрязваме, лепим и създаваме своята хранилка.

Хранилките, ще бъдат изработени изцяло от рециклирани материали!

Цели три работилници ще се проведат в деня, за да може да се включат както малки деца, така и възрастни.

1 група – от 10:00 ч до 12:00 ч – специално за най-малките от 5г до 8г

2 група – от 13:00 ч до 15:00 ч – деца над 9 годишна възраст

3 група – от 15:30 ч до 17:30 ч – смесена група

Цена: 20 лв.

Водещи на работилничката са:

Димитър Кунев – турист природозащитник, член на Алпийски клуб и Аварийно спасяване Пловдив

Наталия Гълъбова – Биолог, Технолог, природолюбител

Побързайте да се запишете, очакваме ви!

*Работилницата ще се осъществи при минимален брой участници 7 и максимален – 15.

Регионален Природонаучен музей Пловдив

опера DIVA

опера в танц по шедьоврите „Травиата“ на Верди, „Мадам Бътерфлай“ и „Тоска“ на Пучини и „Норма“ на Белини

Хореограф – Мариана Крънчева

Диригент – Лучано Ди Мартино

Художник костюми – Елена Иванова

Сценограф- Никола Налбантов

Балетни солисти: Александра Савова, Аполин Лажоа, Федерика Сколла, Фуми Пенчев, Амедео Джунта, Антонио Ескобар, Алфред Яго, Диан Райчев, Артем Шошин, Сам Даруел

Солисти: Евгения Ралчева, Вера Гиргинова, Виктор Кръстанов, Георги Султанов, Светлана Иванова, Таня Иванова

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

CATAN: Plovdiv Ranking Tournament

Всеки месец ние ще организираме турнир в три тура, в който ще можете да събирате точки. С трупането на тези точки вие влизате в ранглистата на България и ако сте достъчно добри ще можете да участвате мастър клас турнирите.Ако пък сте сред топ 3 най-добри в Пловдив в края на годината, ще бъдете поканени да участвате в квалификациите за европейско и световно първенство.

Със създаването на профил в системата на Катан, вие ще можете да следите точките си и мястото си спрямо останалите играчи. Награда за първо място: Настолната игра Катан – осигурена от IntelliGames.

Поощрителни награди за второ и трето място.

Offline Café

11:00 часа

NU-SHE & Chriss Foxx at Bally Club

Заповядайте и се насладете на уникалния музикален подбор, който са подготвили.

Очакваме ви за една неповторима вечер!

Bally Club

18:00 часа

26 март

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен Куклен Театър

10:30 часа

11:45 часа

Маргаритка и Мънки – вежливи думички

НОВО ШОУ посветено на Вежливите Думички!

„Извинявай“, „Моля“ и „Благодаря“ са главни персонажи в новото шоу на Маргаритка, посветено на Вежливите Думички.

Маймунката Мънки и Влакът на Цифрите ще заведат нашите Биби и Мими в страната на „Вежливите Думички“.

Там през вълшебство, магия и приказка, нашите герои и всички деца ще разберат каква е силата на Вежливите Думички, защо те са важни за нас и какъв е смисъла да ги използваме, колкото се може по-често във всички ситуации!

След това продължаваме с много танци, игри и забавления с любимите ни Тоци и Олег!

Нека споделим заедно чудни истории за Вежливите Димички! Да пеем, да потанцуваме и много да се усмихваме.

Биби, Мими, Маргаритка и Бухалчо ще бъдат при нас, за да разкажат важни важнотии!

Водещи на шоуто са Тоци и Олег, двама приятели които знаят езика на децата и всеки път ги правят истински щастливи.

Ще имаме много изненади, вкусотии за хапване, ще е пъстро, шарено и много красиво!

Вкусни подаръци за всеки малчуган от любимата маймунка Мънки – кексчета и бисквитки „Боровец“!

Дом на културата Борис Христов

11:30 – 12:45 часа

110 ГОДИНИ ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ

Тракийско дружество Пловдив и Народно читалище „Тракия-Пловдив-2008“ имат честта да Ви поканят на честването на 110 ГОДИНИ ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ, 26 МАРТ – ДЕН НА ТРАКИЯ.

СЛОВО: ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР НЕНКОВ

С УЧАСТИЕТО НА АНСАМБЪЛ „ТРАКИЙСКА МЛАДОСТ“

ПРИ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

С ДИРИГЕНТ ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ

Културен център ТракАрт

11:00 часа

Неделна гаражна разпродажба на настолни игри

Ще разчистваме стари игри, за да се освободи място за нови. Можете да донесете ваши игри, за да ги спазарите с посетителите или пък да ги продадете на нас.

Елате и се пазарете. Ще ни обидите.

Offline Café

10:30 – 13:00 часа

Театрална постановка „Изненадаa“

“Изненадаa..”е топла, изпълнена с любов история, която ще помогне на мнозина да се загреят от студа на живота, да повярват в доброто и отново да се уверят, че се случват чудеса.

Пиесата се смята за една от най-добрите в съвременната руска драма от последните десетилетия.

Режисьор: Орлин Дяков

Участват: Филип Аврамов, Мария Сапунджиева, Татяна Цветкова, Миглена Стоева

Пиесата разказва трагикомичната история на една възрастна жена и нейната дъщеря, сред бита на обикновен руски дом. Майката е болна и очаква близкия си край, тъгувайки че все още не е видяла дъщеря си омъжена и наобиколена от деца. Дъщерята също се измъчва от тази ситуация и се чуди как да вдъхне вяра на майка си, че това ще стане и тя ще доживее да види дъщеря си под венчило. И решава да измисли надежда! Именно това решение, слага началото на куп смешни ситуации и недоразумения, и довеждат играта до трогателен завършек. Така се ражда една романтична комедия, изтъкана от от смях и сълзи, от човечност и доброта, от находчивост и красива фантазия. Понякога и една добре поднесена лъжа съживява човека и вдъхва енергия за живот.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от приказното ни коледно парти.

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

