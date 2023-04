Боби Вълчев свири на Бунарджика на роял от концерт на Лайнъл Ричи

На акустичен роял „Yamaha C3“ , на какъвто е свирил на концерт на Лайнъл Ричи в Дубай, популярният български джазмен Боби Вълчев, ще изпълнява хитови парчета на Бунарджика.

Събитието, на което район „Централен“ е домакин, ще се проведе под светлините на 1000 свещи до Акведукта в Пловдив на 19-ти април, в 19.00 часа. В него ще вземат участие и музикантите от Биг бенд – Пловдив, с диригент Николай Гешев.

В началото на концерта гостите под тепетата ще чуят джаз версията на емблематичната и неостаряваща любовна класика „The way you look tonight“ в солово изпълнение на магнетичния музикант, живеещ повече от десетилетие в Дубай.

Заедно с професионалистите от Биг бенд – Пловдив джазменът ще пее и известни мелодии, сред които „Fever“, „Cry me a river“, „Fly me to the moon“ и „My way“. Те ще прозвучат на романтичното събитие като специален подарък от Боби Вълчев за феновете на джаза.

Проявата е подкрепена от Община Пловдив и фондация „Пловдив 2019“, а входът е свободен!