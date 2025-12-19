Радев приключва консултациите преди връчването на мандатите

Среща с парламентарната група на „Величие“ ще постави днес точка на консултациите при президента Румен Радев, които предшестват старта на конституционната процедура за излъчване на ново правителство. Разговорът е насрочен за 10:00 ч. в президентството.

През последните дни държавният глава проведе поредица от срещи с всички парламентарно представени формации, започвайки с най-големите групи в Народното събрание и продължавайки с останалите политически сили.

След финала на консултациите Радев ще пристъпи към връчването на проучвателните мандати – първо на най-голямата парламентарна група, след това на втората по численост, а третият мандат ще бъде определен по негов избор.

Процесът беше задействан след оставката на правителството с министър-председател Росен Желязков, подадена след вълна от масови протести в страната.

