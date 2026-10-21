Правителството обсъжда компенсации за родители на деца, неприети в ясли

Правителството ще обсъди допълнителни трансфери към общините за компенсиране на разходите на родители, чиито деца не са приети в общински ясли или яслени групи заради липса на свободни места. Това е записано в предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Предвидени са два проекта на постановления, които обхващат различни периоди. Единият се отнася за времето от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г., а другият – за периода 1 юли – 31 август 2026 г. Компенсациите са за родители на деца, които не са намерили място в общински детски ясли или в яслени групи в общински или държавни детски градини.

Сред точките в дневния ред са и промени в Закона за публичните финанси, както и в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми.

Кабинетът ще разгледа и предложения за изменения в Закона за гражданското въздухоплаване. Отделна точка предвижда определяне на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Средствата са и за общините

В сферата на образованието се очаква правителството да обсъди промени в Наредбата за приобщаващото образование, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“.

В дневния ред е включен и проект за отчуждаване на частни имоти в землището на село Лагошевци, община Димово. Имотите са необходими за изграждането на железопътния участък Видин – Медковец, част от жп линията Видин – София.

Правителството ще обсъди и проект на меморандум за икономическо сътрудничество между България и Саудитска Арабия, който да послужи като основа за последващи преговори.