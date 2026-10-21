Парламентът се събира извънредно заради помилването на „Петричкия Ескобар“

Единствената точка в дневния ред е изслушване на представители на институциите, имащи отношение към случая

Народното събрание ще проведе днес извънредно заседание заради казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. Заседанието е свикано по искане на Асен Василев от „Продължаваме промяната“ и група народни представители.

То се провежда въпреки решението на парламента от 9 октомври за прекъсване на пленарните и комисийните заседания в периода 21–30 октомври 2026 г.

Единствената точка в дневния ред е изслушване на представители на институциите, имащи отношение към случая. Сред тях са главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Пред депутатите се очаква да бъдат изслушани и началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, както и лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение, използвано при помилването на Атанасов.

Ще се проверяват медицинските данни и поведението му

В изслушването са включени още председателят на ДАНС, представители на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и директорът на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Депутатите искат информация за начина, по който са били изготвени и проверени медицинските заключения и данните за поведението на Атанасов, както и за предоставянето им на президентската институция.

Ще бъдат обсъдени и обстоятелствата около инцидент от 16 ноември 2022 г., включително данните за евентуален натиск или заплахи към лекари и техни близки. Сред въпросите са още обменът на информация с президентската институция и евентуални връзки на Атанасов с ДАНС и МВР.

Помилването е извършено с Указ №119 от 5 декември 2022 г.

Предишното заседание не събра кворум

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков съобщи, че са събрани необходимите подписи за ново извънредно заседание. По думите му искането е било подкрепено и от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато „Възраждане“ не са се подписали.

На 13 октомври парламентът не успя да събере кворум за предходното извънредно заседание по случая. Тогава от опозицията обвиниха управляващите, че се опитват да прикрият случая и да осигурят „чадър“ над президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ заявиха от своя страна, че са запознати с медицинската експертиза и че според нея Атанасов страда от заболявания, несъвместими с живота.