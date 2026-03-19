Италианска филхармония идва в Пловдив с концерт под открито небе

Пловдив ще бъде една от спирките на първото българско турне на Филхармонията на театър „Джузепе Верди“ от Салерно. Италианският оркестър ще гостува у нас през август с поредица концерти под открито небе, като включва и града под тепетата в своя маршрут.

Освен в Пловдив, музикантите ще изнесат концерти още в София, Варна, Бургас, Велико Търново и Стара Загора. Турнето обещава среща с автентичното звучене на италианската класика и опера.

Световни имена и силна българска връзка

Филхармонията от Салерно има почти 30-годишна история и е част от емблематичния театър „Джузепе Верди“. Оркестърът е работил с имена като Пласидо Доминго и Анна Нетребко, както и с българското сопрано Соня Йончева.

На диригентския пулт ще застане маестро Гуидо Манкузи, който има специална връзка с България и е работил с легендарната Гена Димитрова.

Вечните шедьоври на Верди

В програмата са включени едни от най-популярните произведения на Джузепе Верди – откъси от „Травиата“, „Риголето“ и „Аида“. На сцената ще се качи и италианският баритон Марко Ди Сапия, а предстои да бъдат обявени и още солисти.

Организаторите определят събитието като рядка възможност публиката в Пловдив да се докосне до висшето ниво на италианската музикална традиция.

Билети вече се продават

Продажбата на билети за концертите вече е започнала, като за първите места са предвидени промоционални цени и отстъпки при онлайн покупка.

Първите 150 билета за всеки град са на преференциална цена. Промо код: Използвайте код VERDI20 за отстъпка при покупка онлайн.

Използвайте код за отстъпка при покупка онлайн. Мрежа за продажби: Билети са достъпни в системата на Eventim,

