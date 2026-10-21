Маркет ЛИНКС: Доверието към кабинета „Радев“ пада

Отчита се спад и в личния рейтинг на премиера, докато оценката за парламента продължава да се влошава

Доверието към правителството на Румен Радев продължава да намалява, а за първи път от началото на мандата недоверието към кабинета е по-високо от положителните оценки. Това показва национално представително проучване на „Маркет ЛИНКС“, реализирано съвместно с bTV.

Изследването е проведено между 13 и 19 октомври 2026 г. сред 1006 пълнолетни граждани чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

От 50% доверие до 36%

В момента 36% от анкетираните заявяват доверие към правителството, докато 41% са на обратното мнение. Така кабинетът вече има отрицателен нетен рейтинг.

Тенденцията се различава значително от началото на мандата. През май правителството стартира с 50% доверие и 24% недоверие, а през юни положителните оценки все още преобладаваха – 45% срещу 30%.

Според социолога от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков спадът на доверието към кабинета изглежда започва да се стабилизира, но балансът вече е в негативна посока. Като един от факторите за обществените нагласи той посочва икономическата ситуация и цените.

Радев също губи позиции

Промяна има и в оценките за премиера. Румен Радев, който в началото на управлението се радваше на значително по-високо доверие, вече е с почти изравнени положителни и отрицателни оценки – 41% доверие срещу 40% недоверие, според данните, представени от „Маркет ЛИНКС“.

В същото време лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се изкачва на второ място по доверие сред посочените политически фигури с 19% доверие и 69% недоверие.

Източник „Маркет линкс“/бТВ

След него е Костадин Костадинов с 16% доверие и 70% недоверие, а Бойко Борисов получава 12% доверие срещу 79% недоверие.

Ивайло Мирчев е с 11% доверие, Божидар Божанов – с 10%, а Радан Кънев – с 8%. В края на класацията е Делян Пеевски с 6% доверие и 91% недоверие, според данните, цитирани от социолога.

Източник „Маркет линкс“/бТВ

Черно море тревожи мнозинството

Проучването измерва и нагласите след атаките срещу търговски кораби в Черно море. 68% от анкетираните ги определят като заплаха за националната сигурност, докато 15% смятат, че значението им се преувеличава.

По отношение на предполагаемия извършител 43% посочват Русия, 28% смятат, че атаките са инициирани от Украйна, а 29% не могат да определят. Това са обществени нагласи, а не установени от разследването факти.

Според Живков темата за сигурността и геополитическите разделения вече се превръщат във важен фактор за обществените настроения преди президентския вот.

Парламентът също губи доверие

Негативната тенденция се наблюдава и при Народното събрание. 18% от анкетираните заявяват доверие в парламента, докато 64% му нямат доверие. През септември делът на недоверието е бил 58%.

Според Добромир Живков едновременното понижаване на оценките за правителството и парламента показва по-широко отдръпване на общественото доверие от управляващите институции. Като важен фактор той отново посочва икономическите резултати и цените.

Изображение на корицата: Източник „Маркет линкс“/бТВ