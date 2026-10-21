Музика и поезия в Пловдив за Деня на народните будители

Музика и българска поезия ще се срещнат в Пловдив по повод Деня на народните будители. На 1 ноември 2026 г. от 11:00 ч. в залата на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ на ул. „Ангел Букорещлиев“ №18А ще се състои матине под надслов „Музика и слово“.

В програмата ще участва хорът на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и клавирен съпровод Зорница Божкова. Съставът ще изпълни патриотични песни, посветени на българската история и дух.

Свои стихове ще представят поетите Светла Караянева, Жаклин Налбантин, Елена Диварова и Владислав Христов. Те са представители на Дружеството на пловдивските писатели, чийто председател е Ахавни Кеворкян.

Музикалната програма ще бъде допълнена от изпълнения на Стилиян Дерменджиев – цигулка, и Мартин Тиганев – виолончело, ученик на Юлия Марковска.

Събитието е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители, и ще съчетае музика, литература и почит към българското културно наследство.