„Магнитски“ остава извън българското законодателство

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност даде зелена светлина на законови промени, които ограничават ползването на охрана от Националната служба за охрана. Ако текстовете бъдат окончателно приети, народните представители ще останат без защита от НСО, като изключение ще се прави единствено за премиера, президента и председателя на Народното събрание.

Решението беше подкрепено единодушно на първо четене, а сред засегнатите фигури попадат и лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски.

От ГЕРБ обявиха, че застават зад промените, като аргументът им е необходимостта от пълна яснота около критериите, по които се предоставя охрана. Председателят на комисията Маноил Манев заяви, че решенията на НСО не се вземат по желание на охраняваните лица, а въз основа на служебни оценки, които досега са оставали скрити за обществото.

В заседанието участваха и представители на Националната служба за охрана, които проследиха обсъждането на предложените текстове.

От „Възраждане“ заявиха, че ще подкрепят основната идея на закона, но изразиха съмнения, че инициативата може да се използва за политически цели в навечерието на избори. Представители на „ДПС – Ново начало“ не взеха думата по време на дискусиите.

Политическият контекст около Пеевски

По-рано през деня темата за охраната на Делян Пеевски отново влезе в дневния ред, след като от ПП–ДБ настояха защитата му да бъде прекратена. В отговор лидерът на „ДПС – Ново начало“ обяви, че ще инициира разговор с ръководствата на ДАНС, НСО и МВР, за да се направи нова оценка на ситуацията.

„Магнитски“ остава извън българското законодателство

Паралелно с дебата за охраната, управляващото мнозинство отказа да подкрепи прилагането на санкциите по закона „Магнитски“ в България. Предложението събра ограничена подкрепа и не срещна одобрение от основните парламентарни сили, което на практика спря идеята още на комисия.