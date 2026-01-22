Почти три месеца след злополучното футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев, прекратено заради ударения с бутилка от фен на домакините вратар на жълто-черните, от МВР съобщиха, че са идентифицирали още 8 запалянковци, извършили хулигански действия.

„След усилени оперативни и издирвателни действия служителите на реда в Пловдив установиха самоличността на 8 посетители на футболна среща на 1 ноември миналата година, извършили различни нарушения на Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ЗООРПСМ)“, съобщиха от полицията днес.

От там припомнят, че след като единият от вратарите бе ударен с бутилка, мачът между отборите на ПФК „Локомотив“ и ПФК „Ботев“ бе прекратен преждевременно, а при последвалата незабавна полицейска проверка за нейното хвърляне бе заподозрян зрител от сектора на домакините. Конкретно за това деяние материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.

„От прегледа на видеозаписите до момента са разпознати още 8 извършители на хулигански прояви на спортната среща, на възраст между 16 и 39 години. При проведената специализирана акция в рамките на вчерашния ден те са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по ЗООРПСМ“, уточняват от МВР.

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо изделие на територията на спортното съоръжение единият от мъжете получава глоба от 2000 лева и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 1000 лева са наложени на други шестима, нарушили различни текстове от закона във връзка с покриване на лицето с маска, отправяне на неприлични жестове, подпалване на рекламен артикул. Спрямо непълнолетния 16-годишен тийнейджър, който също е бил разпознат чрез видеонаблюдението докато държи запалена факла на трибуната, предстои да бъдат взети съответните наказателни мерки от Местната комисия по обществен ред и сигурност.

Работата на полицията по случая все още не е приключила – снетите записи от камерите продължават да се анализират с оглед придобиване на категорични данни за съпричастност към хулигански прояви и на други посетители на отминалото дерби.