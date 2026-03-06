Гюров: Ще осигурим честно преброяване на вота

Служебният премиер Андрей Гюров заяви по време на парламентарния блиц контрол, че основен приоритет на кабинета ще бъде провеждането на прозрачни избори. Повод за изявлението му бе въпрос от парламентарната група на Алианс за права и свободи как правителството ще гарантира, че администрацията и силовите структури няма да бъдат използвани за политическо влияние и как ще се противодейства на купуването на гласове.

По думите му в сектора „Сигурност“ вече са предприети кадрови промени, като са освободени служители, които не са успели да осигурят честни избори. Гюров посочи, че вътрешният министър Емил Дечев е представил пред парламента конкретни мерки и политики, които ще гарантират контрол и по-добра работа на институциите.

Премиерът допълни, че ще бъдат осигурени средства за общините, които са подали навреме необходимите документи, като средствата ще се използват за авансови, междинни и окончателни плащания по различни програми. Според него целта е да се гарантира прозрачност и да се ограничат възможностите за натиск върху гражданите. В рамките на програмите за уязвими и енергийно бедни хора дървата и необходимите продукти ще се разпределят прозрачно между всички общини, така че да има равнопоставеност.

Гюров съобщи още, че в Министерски съвет на Република България е създадено координационно звено, което следи графика на Централна избирателна комисия и координира работата на областните администрации. Целта е организацията на изборния процес да бъде стриктна, а гласовете на гражданите – преброени коректно.

По думите му правителството вече е провело и няколко срещи с ЦИК по отлагани във времето въпроси, сред които и въвеждането на унифицирани паравани в изборните секции, които да гарантират тайната на вота и да затруднят внасянето на бюлетини отвън.