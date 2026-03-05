Белите гиганти на Павел Койчев завземат утре Пловдив

Големият български скулптор Павел Койчев се завръща в Пловдив с 13 гигантски пластики в Зала „2019“ на Градската художествена галерия

Градската художествена галерия – Пловдив има честта да представи „Общуване“ – най-новия мащабен проект на големия български скулптор Павел Койчев. Изложбата ще бъде открита на 6 март 2026 г. в 18:00 ч. в Зала „2019“ (ул. „Гладстон“ 32) и ще остане там до 5 април.

След емблематичните си гостувания с „Той и То“ (2023) и „Хоризонтално, отвесно, наклонено“ (2024), Павел Койчев се завръща в любимото си пространство в Пловдив с 13 току-що завършени монументални пластики. Триметрови бели фигури на мъже и жени, семейства с деца и персонажи в лодка ще изпълнят залата, създавайки среда за мълчаливо взаимодействие. Това е покана за „диалог без думи“ – споделяне на идеите, които вълнуват твореца днес, предадени чрез архетипната знаковост на неговите форми, разгърнат сред „бялата тишина“ на галерийното пространство.

Павел Койчев (род. 1939 г.) е сред най-значимите фигури в съвременното европейско изкуство. Наричан често „работещ песимист“, той създава изкуство, което е едновременно примитивно и концептуално, древно и футуристично.

Койчев е известен със своята абсолютна творческа свобода. Той не просто моделира материята, той извлича същността на човешкото битие. През годините е експериментирал с всичко – от класически бронз и оникс до слама, кал, пръчки и стиропор, доказвайки, че за големия дух материалът е само средство, а формата е вечна.

Двукратен представител на България на Венецианското биенале (2012 и 2022) и един от малцината избрани за изложението „Световни художници на хилядолетието“ в централата на ООН в Ню Йорк (1999).

Неговите проекти като „Водна паша“ (Южен парк, София), „Градежът“ , „Оригиналите“ (край с. Осиковица) и светещите фигури от оникс в Националната галерия са се превърнали в културни маркери, които променят ландшафта и начина, по който публиката възприема скулптурата.

Връзката на автора с града под тепетата е специална. Посетителите на Стария град могат постоянно да се докосват до неговия талант чрез монументалната творба „Хоризонтално, отвесно, наклонено“, която е част от експозицията в двора на Постоянната експозиция на ГХГ (ул. „Съборна“ 14А).

Изложбата може да бъде разгледана 5 април 2026 г.

Фотография: Studio Blenda.