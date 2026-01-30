Финалната фаза на консултациите на „Дондуков“ 2

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите по конституционната процедура за назначаване на служебно правителство. Днес на „Дондуков“ 2 тя ще разговаря с ръководството на Сметна палата – председателя Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева. Срещите ще се проведат поотделно и при закрити врата.

През изминалите дни държавният глава проведе разговори и с други фигури от т.нар. „домова книга“ за служебен премиер. В четвъртък Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и нейния заместник Мария Филипова. Филипова заяви публично готовност да оглави служебен кабинет, ако получи президентска номинация, докато Делчева подчерта, че институцията на омбудсмана не следва да участва в изпълнителната власт.

По-рано тази седмица президентът разговаря и с управителя и подуправителите на Българска народна банка. Подуправителят Андрей Гюров обяви, че е готов да поеме поста на служебен министър-председател, докато гуверньорът Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков отказаха участие в надпреварата.

Във вторник Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отклони възможността да оглави служебен кабинет.

След приключване на всички консултации президентът трябва да избере служебен министър-председател и да назначи временно правителство, което да подготви предсрочните парламентарни избори. Съгласно Конституцията вотът трябва да се проведе в двумесечен срок от назначаването на служебния кабинет.

Илияна Йотова пое поста на държавен глава в края на януари, след като Конституционен съд прекрати предсрочно мандата на Румен Радев заради подадената от него оставка.