Депутатите разглеждат на второ четене промени в Кодекса на труда

Народното събрание ще разгледа днес на второ четене промени в Кодекса на труда, с които се разширява обхватът на гъвкавото работно време за родители с деца до 12-годишна възраст. Предвижда се мярката да важи за майките и бащите и да се прилага през цялата година, а не само по време на лятната ваканция, както беше обсъждано първоначално.

Законодателните промени са предложени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители и вече получиха подкрепа от парламентарната комисия по труда и социалната политика в началото на декември.

В момента действащото законодателство позволява гъвкаво работно време за родители на деца до осем години. Новите текстове разширяват тази възможност и за родители и осиновители на по-големи деца, като отпада ограничението тя да се прилага само през летните месеци.

Освен измененията в Кодекса на труда, депутатите ще разгледат и други законодателни инициативи. В дневния ред е включено първото четене на промени в Закона за защита на растенията, както и второ четене на изменения в Наказателния кодекс и в Закона за защита на потребителите, внесени от Министерския съвет.