Осемте F-16 ще бъдат представени в Граф Игнатиево

Българските Военновъздушни сили вече разполагат с пълния комплект от осем изтребителя F-16 Block 70 по първия договор със Съединените щати. Последните два самолета кацнаха на 16 декември вечерта в Трета авиационна база в село Граф Игнатиево, с което приключи доставката на бойните машини.

Самолетите се приземиха във вторник около 20:00 часа след полет от Грийнвил, САЩ, с междинно кацане на Азорските острови в Португалия. На място бяха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, както и представители на американските ВВС и посолството на САЩ в България.

С пристигането на последните два изтребителя България официално завършва първия етап от модернизацията на бойната си авиация. Очаква се това да бъде отбелязано с тържествена церемония на 18 декември в Трета авиобаза – ключов военен обект в Пловдивска област.

По време на церемонията осемте самолета F-16 Block 70 ще бъдат официално представени като част от въоръжението на Военновъздушните сили. В събитието ще участват министърът на отбраната и началникът на отбраната, както и представители на държавната и местната власт, на съюзнически институции и на фирмата производител.

Базата в Граф Игнатиево отново се превръща в център на важно за националната сигурност събитие, като доставката на F-16 Block 70 се определя като една от най-значимите стъпки в обновяването на българската армия през последните десетилетия.