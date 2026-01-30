Депутатите обсъждат правила за рекламата на адвокатите

В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков

Народното събрание ще разгледа на второ четене промени в Закона за адвокатурата, които въвеждат нови правила за представянето на адвокатската дейност пред обществото.

Сред основните изменения е възможността адвокатите да рекламират услугите си и да осъществяват контакт с потенциални клиенти – както лично, така и чрез посредници. Това обаче ще става при строго спазване на законовите изисквания и на Етичния кодекс на професията.

Рекламните послания трябва да бъдат коректни, почтени и да не накърняват достойнството на адвокатската общност. Забранява се използването на подвеждаща информация, включително по отношение на цените на услугите или обещания за безплатна правна помощ, когато такива не са реално предвидени.

Освен законовите промени, депутатите ще обсъдят и проекта за Годишна работна програма на парламента за 2026 година.

В рамките на редовния парламентарен контрол на въпроси на народни представители ще отговарят премиерът в оставка Росен Желязков, както и министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов.