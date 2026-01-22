Отбелязваме 172 години от рождението на Стефан Стамболов

С военен ритуал и полагане на венци и цветя ще бъде отбелязана 172-та годишнина от рождението на Стефан Стамболов на 30 януари 2026г., петък, от 11.00 часа, в Пловдив. В церемонията пред паметника на едноименния площад пред сградата на Община Пловдив ще се включат военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и членове на комитет „Родолюбие“. Площадът носи името на Стефан Стамболов от 1997г., когато по предложение на кмета на Пловдив Спас Гърневски е взето решение от Общински съвет – Пловдив за преименуване на пространството. Тогава е поставен и паметника на българския държавник, чийто автор е известният скулптор Красимир Русев (1944-2015).

Слово за Стефан Стамболов ще произнесе Александър Секулов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Стефан Попов.

На честването традиционно присъстват: Кметът на Община Пловдив, народни представители, Председателят на Общинския съвет, командирът на „Съвместното командване на специалните операции“, почетни консули, общински съветници, зам.-кметове, районни кметове, представители от Общината, Областна администрация, представители на политически и обществени организации, граждани и медии.

Александър Секулов е сред най-ярките и многостранни съвременни български автори, чието творчество оставя значима следа в поезията, прозата и драматургията. Стилът му се отличава с изключителна езикова пластичност и философска дълбочина, съчетавайки класическата чувствителност с модерен европейски прочит.

Като дългогодишен драматург на Драматичен театър – Пловдив, Секулов успешно съчетава класическата чувствителност с модерния сценичен прочит. Неговата работа е културна мисия, която успешно свързва пловдивските традиции със съвременния европейски културен хоризонт и космополитния дух на днешното време.

За своите пиеси той е трикратен носител на престижната награда „Аскеер“: „Няма ток за електрическия стол“ (2016), „Дебелянов и ангелите“ (2019) и „Народът на Вазов“ (2022).

Творчеството му е преведено на английски, немски, френски, сръбски, македонски и унгарски език. Сред най-известните му творби са романите: „Колекционер на любовни изречения“, „Малката светица и портокалите“, „Господ слиза в Атина“, „Островът“, „Скитникът и синовете“, „Жена на вятъра“ и „Корабът на сирените“. Поезия: „Карти и географии“, „Възхитително и леко“, „Море на живите“ и „Хроники и химни“.

Александър Секулов е един от най-награждаваните български автори, носител на Национални награди за поезия: „Христо Фотев“, „Николай Кънчев“, „Перото“ и „Иван Николов“. Награда „Пловдив“ – присъждана му два пъти – за литература (за книгата „Възхитително и леко“) и за журналистика (1995). Носител е на Наградите „Академика“ и „Цветан Зангов“.