Депутатите обсъждат мерките срещу домовете на ужасите

Две парламентарни комисии – социалната и правната, ще обсъждат днес мерките, насочени срещу нелегалните домове за възрастни хора, добили популярност като „домове на ужасите“, съобщава БНР.

Депутатите ще разискват по внесения от Министерския съвет проект за промени в Наказателния кодекс. С него се инкриминира предоставянето на социални и здравни услуги в нарушение на стандартите за качество, ако са изложени на опасност здравето и животът на потребителите. Водеща в обсъжданията е комисията по конституционни и правни въпроси.

По данни на социалното министерство от началото на годината Агенцията за качеството на социалните услуги е направила 640 проверки, отнети са 17 лиценза на доставчици на социални услуги, които не изпълняват изискванията за качество, а и са прекратени лицензите на 75.

С предложените законови изменения се инкриминира организирането, ръководенето или предоставянето на социална услуга за осигуряване на подслон или за асистентска подкрепа без лиценз, който се изисква по закон, след като деецът е бил наказан по административен ред за такова деяние.

Завишават се глобите и имуществените санкции при предоставянето на социални услуги без лиценз, както и при неспазване на законодателството, което включва и неспазване на стандартите за качество.

Предлагат се и по-високи санкции, когато нарушенията на законодателството са довели до неспазване на правата на потребителите.

Предлага се безсрочна забрана за лицензиране на лица, когато предоставянето на социална услуга без издаден лиценз или извършеното от тях нарушение, поради които им е бил отнет лицензът, са довели до опасност за живота или здравето на ползващи услугата или представлява престъпление.

Предвижда се задължение за държавните и общинските органи и други организации и лица да оказват необходимата помощ и съдействие на служителите на Агенцията за качеството на социалните услуги при изпълнение на техните функции.