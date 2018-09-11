Вълчо Арабаджиев – младши е върнат в ареста

Двете счетоводителки също са с най-тежката мярка за неотклонение
Апелативният специализиран съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо Арабаджиев-младши преди минути. Мярката му бе изменена от „парична гаранция в размер на 20 000 лева в "задържане под стража".
Припомняме, че Спецпрокуратурата проведе мащабната акция в хотелите на Арабаджиеви в Пловдив и столицата в края на август месец, след което излезе с обвинения срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами. Днес обвинението внесе нови 47 тома доказателства, благодарение на които Апелативният специализиран съд уважи протеста на мярката и прецени да върне в ареста Вълчо Арабаджиев.
На двете счетоводителки – Ромелия Кирилова и Елена Караянева, също е бе наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те са с обвинения за участие в престъпната група.
По-рано днес в съда адвокат Илиян Василев – защитник на Вълчо Арабаджиев – младши каза, че Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се приберат в страната до няколко дни. Те имат издадени европейски заповеди за арест и се издирват.
495 коментари
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để chơi Đá Gà thì xem thử chỗ này. Uy tín luôn: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Casino thì vào ngay trang này nhé. Uy tín luôn: Link vào BJ88. Chiến thắng nhé.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để giải trí Game bài thì tham khảo trang này nhé. Nạp rút 1-1: sun win. Chúc các bác rực rỡ.
Chào cả nhà, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để chơi Nổ Hũ thì vào ngay địa chỉ này. Không lo lừa đảo: BJ88. Chiến thắng nhé.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Đá Gà đừng bỏ qua địa chỉ này. Nạp rút 1-1: Nhà cái Dola789. Về bờ thành công.