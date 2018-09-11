Вълчо Арабаджиев – младши е върнат в ареста

Двете счетоводителки също са с най-тежката мярка за неотклонение
Апелативният специализиран съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо Арабаджиев-младши преди минути. Мярката му бе изменена от „парична гаранция в размер на 20 000 лева в "задържане под стража".
Припомняме, че Спецпрокуратурата проведе мащабната акция в хотелите на Арабаджиеви в Пловдив и столицата в края на август месец, след което излезе с обвинения срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами. Днес обвинението внесе нови 47 тома доказателства, благодарение на които Апелативният специализиран съд уважи протеста на мярката и прецени да върне в ареста Вълчо Арабаджиев.
На двете счетоводителки – Ромелия Кирилова и Елена Караянева, също е бе наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те са с обвинения за участие в престъпната група.
По-рано днес в съда адвокат Илиян Василев – защитник на Вълчо Арабаджиев – младши каза, че Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се приберат в страната до няколко дни. Те имат издадени европейски заповеди за арест и се издирват.
452 коментари
Chào anh em, người anh em nào cần nhà cái uy tín để chơi Game bài thì xem thử trang này nhé. Nạp rút 1-1: Nhà cái Dola789. Húp lộc đầy nhà.
Hi cac bac, ai dang tim nha cai uy tin d? gi?i tri Game bai d?ng b? qua trang nay nhe. Dang co khuy?n mai: Dola789. Chuc cac bac r?c r?.