СъдТемида

Вълчо Арабаджиев – младши е върнат в ареста

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:55ч, вторник, 11 септември, 2018
410 219 1 минута

снимка: vesti/ Вълчо Арабаджиев на влизане в Апелативния наказателен съд

Двете счетоводителки също са с най-тежката мярка за неотклонение

Апелативният специализиран съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо Арабаджиев-младши преди минути. Мярката му бе изменена от „парична гаранция в размер на 20 000 лева в "задържане под стража".

Припомняме, че Спецпрокуратурата проведе мащабната акция в хотелите на Арабаджиеви в Пловдив и столицата в края на август месец, след което излезе с обвинения  срещу организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами. Днес обвинението внесе нови 47 тома доказателства, благодарение на които Апелативният специализиран съд уважи протеста на мярката и прецени да върне в ареста Вълчо Арабаджиев.

На двете счетоводителки – Ромелия Кирилова и Елена Караянева, също е бе наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Те са с обвинения за участие в престъпната група.

По-рано днес в съда адвокат Илиян Василев – защитник на Вълчо Арабаджиев – младши каза, че Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се приберат в страната до няколко дни. Те имат издадени европейски заповеди за арест и се издирват.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:55ч, вторник, 11 септември, 2018
410 219 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

410 коментари

  2. Dostlar selam, bu site kullanıcıları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site adresini yine değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Güncel Vaycasino giriş linki artık burada: Vaycasino İndir Bu link ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.

    Отговор

  9. Arkadaslar selam, Casibom sitesi uyeleri icin onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi bahis platformu giris linkini BTK engeli yuzunden yine degistirdi. Erisim problemi cekenler icin cozum burada. Yeni Casibom guncel giris baglant?s? art?k asag?dad?r https://casibom.mex.com/# Bu link uzerinden dogrudan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ayr?ca yeni uyelere verilen hosgeldin bonusu kampanyalar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir casino deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol kazanclar dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина