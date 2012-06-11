Рашкови доброволно си бутат нелегалните дувари

Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
Рашкови сами бутат незаконните си огради, опасли лятната резиденция на затворника Киро в близост до село Катуница. Именно във въпросния имот, който е общинска собственост, „царят“ имаше частна зоо градина и живееше сред дивеч като колумбийски бос, без да има право на подобен лукс. Багерите влязоха днес сутринта в хасиендата в гората и до ранния следобед изтърбушиха близо 500 метра масивен дувар, който позволявал на Рашкови да живеят като царе далеч от любопитните погледи. Служителите на фирмата изпълнител, ангажирана от сина на Киро- Ангел, бяха пестеливи в коментарите. Казаха ни- бутаме. Само се чудим защо държавата не прибере имотите и ги дари на бездомни хора, вместо през тях да минава багерът, умуваха шофьорите на камиони, които изнасяха останките от оградата. За няколко часа те направиха десетки курсове, а след багера теренът изглеждаше като лунен пейзаж в леса. Гротесктно изглеждаше бившото „царско“ езерце, в което навремето плаваше всякакъв пернат дивеч. Самата вила е опожарена и изтърбушена. Тя засега остава, тъй като Рашкови са получили заповеди за доброволно събаряне само на оградите в двуседмичен срок.
До края на седмицата трябва да бъдат срутени и дуварите на палатите им в самата Катуница. На този етап не се говори за бутане на самите къщи, тъй като все още вървят дела.
Изгорялото имение вътре
Имотът заприлича на лунен пейзаж в гората
Бившото езерце на ‘царя’
Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
983 коментари
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ đừng bỏ qua con hàng này. Đang có khuyến mãi: sun win. Chúc anh em may mắn.
Hi các bác, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để gỡ gạc Đá Gà thì tham khảo trang này nhé. Uy tín luôn: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Herkese merhaba, Casibom oyuncuları adına kısa bir paylaşım paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Casibom domain adresini BTK engeli yüzünden tekrar taşıdı. Erişim sorunu çekenler için doğru yerdesiniz. Yeni Casibom güncel giriş adresi şu an burada https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı ile direkt hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen hoşgeldin bonusu kampanyalarını da kaçırmayın. Güvenilir slot deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.