Рашкови доброволно си бутат нелегалните дувари

Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
Рашкови сами бутат незаконните си огради, опасли лятната резиденция на затворника Киро в близост до село Катуница. Именно във въпросния имот, който е общинска собственост, „царят“ имаше частна зоо градина и живееше сред дивеч като колумбийски бос, без да има право на подобен лукс. Багерите влязоха днес сутринта в хасиендата в гората и до ранния следобед изтърбушиха близо 500 метра масивен дувар, който позволявал на Рашкови да живеят като царе далеч от любопитните погледи. Служителите на фирмата изпълнител, ангажирана от сина на Киро- Ангел, бяха пестеливи в коментарите. Казаха ни- бутаме. Само се чудим защо държавата не прибере имотите и ги дари на бездомни хора, вместо през тях да минава багерът, умуваха шофьорите на камиони, които изнасяха останките от оградата. За няколко часа те направиха десетки курсове, а след багера теренът изглеждаше като лунен пейзаж в леса. Гротесктно изглеждаше бившото „царско“ езерце, в което навремето плаваше всякакъв пернат дивеч. Самата вила е опожарена и изтърбушена. Тя засега остава, тъй като Рашкови са получили заповеди за доброволно събаряне само на оградите в двуседмичен срок.
До края на седмицата трябва да бъдат срутени и дуварите на палатите им в самата Катуница. На този етап не се говори за бутане на самите къщи, тъй като все още вървят дела.
Изгорялото имение вътре
Имотът заприлича на лунен пейзаж в гората
Бившото езерце на ‘царя’
