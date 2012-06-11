Рашкови доброволно си бутат нелегалните дувари

Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
Рашкови сами бутат незаконните си огради, опасли лятната резиденция на затворника Киро в близост до село Катуница. Именно във въпросния имот, който е общинска собственост, „царят“ имаше частна зоо градина и живееше сред дивеч като колумбийски бос, без да има право на подобен лукс. Багерите влязоха днес сутринта в хасиендата в гората и до ранния следобед изтърбушиха близо 500 метра масивен дувар, който позволявал на Рашкови да живеят като царе далеч от любопитните погледи. Служителите на фирмата изпълнител, ангажирана от сина на Киро- Ангел, бяха пестеливи в коментарите. Казаха ни- бутаме. Само се чудим защо държавата не прибере имотите и ги дари на бездомни хора, вместо през тях да минава багерът, умуваха шофьорите на камиони, които изнасяха останките от оградата. За няколко часа те направиха десетки курсове, а след багера теренът изглеждаше като лунен пейзаж в леса. Гротесктно изглеждаше бившото „царско“ езерце, в което навремето плаваше всякакъв пернат дивеч. Самата вила е опожарена и изтърбушена. Тя засега остава, тъй като Рашкови са получили заповеди за доброволно събаряне само на оградите в двуседмичен срок.
До края на седмицата трябва да бъдат срутени и дуварите на палатите им в самата Катуница. На този етап не се говори за бутане на самите къщи, тъй като все още вървят дела.
Изгорялото имение вътре
Имотът заприлича на лунен пейзаж в гората
Бившото езерце на ‘царя’
Бачкьори се питат защо държавата не прибере имотите и не ги дари на бездомни хора
910 коментари
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їЙ™traflД± mЙ™lumat uДџurlar.
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Bloklanmayan link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. XoЕџ gЙ™ldin bonusu sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up giriЕџ hamД±ya bol Еџans.
Yeni Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, doДџru yerdesiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ hesabД±nД±za girin vЙ™ oynamaДџa baЕџlayД±n. Pulsuz fД±rlanmalar sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їPin Up Azerbaijan hamД±ya bol Еџans.
Pin-Up AZ AzЙ™rbaycanda Й™n populyar platformadД±r. Saytda minlЙ™rlЙ™ oyun vЙ™ canlД± dilerlЙ™r var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. ProqramД± dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їPinup tГ¶vsiyЙ™ edirЙ™m.
Lately, I wanted to get medication for an infection and came across Amoxicillin Express. They sell Amoxicillin 500mg fast. If you need meds, check this out: https://amoxicillinexpress.xyz/#. Cheers.
Just now, I had to buy medication urgently and found a great pharmacy. They provide antibiotics without prescription with express shipping. If you need meds, check this out: amoxicillin no prescription. Get well soon.
п»їTo be honest, I was looking for Doxycycline quickly and came across Antibiotics Express. You can purchase generics online legally. If you have a toothache, this is the best place. Express delivery guaranteed. Go here: antibiotics express delivery. Hope you feel better.
п»їJust now, I needed Zithromax fast and stumbled upon a reliable pharmacy. You can buy antibiotics without a prescription safely. For treating a bacterial infection, try here. Overnight shipping available. More info: http://antibioticsexpress.com/#. Highly recommended.
Actually, I was looking for Stromectol tablets and came across a great pharmacy. They provide genuine Ivermectin without a prescription. If you need to treat parasites effectively, visit this link: click here. Fast delivery
To be honest, I needed scabies treatment tablets and found this source. They sell generic Stromectol no script needed. For treating scabies effectively, check this out: IvermectinExpress Store. Safe and secure