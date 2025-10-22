15-годишен е привлечен като обвиняем за побой над 13-годишно момче в Пловдив

Районна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство във връзка с побой по хулигански подбуди в гр. Пловдив, при който е пострадало 13-годишно момче.

С постановление от 21.10.2025 г. на водещия разследването – разследващ полицай от 03 РУ при ОД на МВР-Пловдив, в качеството на обвиняем е бил привлечен А.К., на 15 г., за това, че на 11.10.2025 г. в гр. Пловдив като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си, по хулигански подбуди, е причинил на Д.И., на 13 г., лека телесна повреда без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, във вр. с чл. 130, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК.

В хода на разследването са разпитани свидетели, назначена и извършена е и съдебно-медицинска експертиза. Установено е, че А.К. е нанесъл побой на пострадалия, без преди това да е бил предизвикан по какъвто и да било начин от него.

На обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Надзор на инспектор – Детска педагогическа стая“ в 03 РУ при ОД на МВР-Пловдив.

Разследването по случая продължава.