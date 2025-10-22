Самостоятелна изложба на художника Михаил Анастасов ще бъде открита на 26 октомври 2025 г. (неделя) от 11:00 ч. в галерия „Пловдив“ (ул. „Авксентий Велешки“ 20, сградата на Общинския съвет). Експозицията е посветена на неговия 80-годишен юбилей и представя авторски творби, създадени в периода от 90-те години до днес.

Събитието ще бъде съпроводено с концерт от класически произведения, организиран от дъщерята на художника – Венера Анастасова. Така празничната атмосфера ще обедини изкуството на живописта и музиката в една емоционална среща между художника и неговата публика.

Биография и творчески път

Михаил Анастасов е роден през 1945 г. в Благоевград. Завършва Художествената гимназия в София през 1966 г., а по-късно – Националната художествена академия (1968–1974), със специалност „Живопис и педагогика“. От 1978 г. живее и твори в Пловдив.

Анастасов има множество самостоятелни изложби и участия в национални и международни художествени форуми. Негови произведения се намират в частни и обществени колекции в България, Северна Македония, Сърбия, Австрия, Франция, Швейцария и САЩ. Отличаван е с първи награди и номинации в категориите „Портрет“ и „Живопис“.

Творчеството му обхваща широк спектър от жанрове и техники – от живопис, акварел и графика, до туш, барелеф, ситопечат, иконопис и рекламна графика. Участвал е в създаването на логотипи и плакати за различни културни събития.

Настоящата изложба е не само равносметка на едно дългогодишно артистично присъствие, но и свидетелство за непрекъснатото търсене и развитие в изкуството.