Съдът в Пловдив остави в ареста мъж, опитал да убие леля си

Пловдивският апелативен съд отказа да измени мярката за неотклонение на Т. Г. от задържане под стража в по-лека и го остави в ареста.

Смолянската окръжна прокуратура е повдигнала обвинение на Т. Г. за това, че за времето около 12:00 ч. на 16.08.2025 г. до около 9:00 ч. на 19.08.2025 г. в гр. Девин, ул. „Васил Левски“ № 5 в изоставена сграда е нанесъл побой на леля си и я бутнал в шахта, в резултат на което на жената е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в полифрактури на дясна ръка, счупен таз и четири ребра. Първоначално на Т. Г. е повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, но по-късно обвинението е променено в опит за убийство в условията на домашно насилие.

Апелативният съд прецени, че от събраните до момента доказателства остава непроменено обоснованото подозрение за съпричастност на Т. Г. към престъплението, в което е обвинен. Максималният срок за задържане на лицето при това обвинение е 1 година и 6 месеца, което време не е изтекло от задържането на лицето до момента. Според съда няма нови обстоятелства, които да обуславят промяна на мярката за неотклонение от задържане под стража в домашен арест, какъвто поиска обвиняемият.

Определението на апелативния съд е окончателно.