„Непримиримите” грабнаха първо място в турнир по хокей на трева за младежи с интелектуални увреждания

Отбор „Непримиримите” от Ресурсния център в Пловдив спечели поредния си медал, грабна първо място в турнир по хокей на трева за младежи с интелектуални увреждания. Момчетата и момичетата се раздадоха на терена в залата, бяха бързи, точни в мерника си и заслужиха овациите на публиката.

Второто място заеха младежите от отбор „Пловдив“, а бронзовите медали отидоха при специалните атлети от Националната спортна академия.

Състезанието се провежда за трета година и се организира от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. То беше подкрепено от Българската федерация по хокей на трева, Министерството на младежта и спорта и фондация „Творци на надежда“ на Микеле Санторели, който е неотлъчно до децата от Регионалния център.

Старт на състезанието в зала „Атрим“ даде изпълнителният директор на Българската федерация по хокей на трева проф. Антонио Антонов. Той влезе и в ролята на съдия и лично ръководеше оспорваните срещи.

„За мен това е кауза – да подкрепям хокея на трева за специалните ни атлети през последните години“, каза проф. Антонов и подчерта, че тези деца са част от националния отбор на България по хокей на трева.

Първата топка удари заместник-кметът по спорт в община Пловдив – олимпийският шампион по кану Николай Бухалов. Той призна, че за първи път хваща стик, но се чувства щастлив и зареден от желанието на децата да покажат какво могат.

По време на турнира беше представен и най-новият отбор по хокей на трева, изцяло съставен от преподаватели от Регионалния център – логопеди и психолози, които решили да изпробват възможностите си.

За изненада на публиката директорът на центъра д-р Катя Стоилова облече спортен екип, замени обувките на токчета с маратонки и заедно с мениджърския екип на центъра се изправи в оспорван мач срещу женския отбор по хокей на трева от Регионалния център. В отбора на директора беше и Микеле Санторели, който също призна, че за първи път хваща стик, но за него е важно децата да видят, че всички сме едно цяло – част от обществото.

„Лично преживях какво е да си различен“, каза след двубоя, завършил 0:0, директорът на центъра д-р Катя Стоилова. „Аз съм левичар, а тук се наложи да играя с дясната ръка, което беше непривично и трудно за мен. Гордея се с колегите си, които последваха децата. Хубаво е, когато можем да слезем от пиедестала си на възрастни и в хубавите неща да следваме децата.“

Горд от постигнатия успех е и треньорът на отбор „Непримиримите“ Димитър Георгиев.

Създаден преди три години, отборът вече нареди името си сред най-добрите в Европа. През 2023 г. те спечелиха сребърен медал на летните игри на „Спешъл Олимпикс“ за хора с интелектуални увреждания, в които участваха над 7000 атлети от цял свят.

Родителите на децата, които ги аплодираха през цялото време, споделиха, че са щастливи и горди от успехите им и от това, че децата им са приети и са част от големия спорт.