WWF: Над половината компании в Централна и Източна Европа вече са засегнати от проблеми, свързани с водата

Водата се превръща във все по-сериозен и скъп бизнес риск в Централна и Източна Европа. Повече от половината (52%) от анкетираните компании са били засегнати от поне едно значимо негативно събитие, свързано с водните ресурси, през последните пет години, включително прекъсване на дейността и нарастващи разходи. Перспективите също не са окуражаващи: 58% от компаниите очакват водните рискове да окажат умерено или значително влияние върху бизнеса им през следващите пет години. Това показва нов доклад на WWF, разработен съвместно с EY denkstatt Austria.

Докладът „Водните рискове и готовността на бизнеса в Централна и Източна Европа“ се основава на проучване, проведено между април и юни 2026 г. сред 115 компании от България, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна. Макар резултатите да са индикативни, а не статистически представителни за всички компании в региона, проучването предлага важен поглед върху съществуващите бизнес практики. Данните показват значително разминаване между степента на излагане на риск и нивото на подготовка. Докато 46% от компаниите са оценили водните рискове в собствените си операции, едва 23% са направили такава оценка по веригите си на доставка. Над половината участници в проучването (53%) нямат специализирана стратегия за управление на водните ресурси, а само 7% смятат, че са много добре подготвени да управляват бизнес рисковете, свързани с водата.

Засушаването и недостигът на вода са начело сред очакваните рискове за бизнеса (49%), следвани отблизо от наводненията и екстремните валежи (46%). Влошаването на качеството на водите, натискът върху екосистемите и регулаторната несигурност също са сред основните опасения на компаниите.

Публикуването на доклада следва лято, през което изключително ниските нива на река Дунав показаха колко бързо водният недостиг може да наруши икономическата дейност. През 2026 г. ниските водни нива затрудниха товарния и пътническия транспорт в региона, а недостигът на вода за охлаждане принуди атомни електроцентрали в Унгария и Румъния да намалят или временно да спрат производството на електроенергия. Земеделието, туризмът и други икономически сектори също понесоха загуби и затруднения, което подчертава как недостигът на вода може да се отрази върху цялата икономика.

„Дълго време водата се възприемаше като ресурс, който бизнесът може да приема за даденост – надежден ресурс, наличен винаги и навсякъде, когато е необходим. В Централна и Източна Европа това допускане става все по-трудно за поддържане“, заяви Андреас Бекман, изпълнителен директор на WWF Централна и Източна Европа. „Компаниите зависят от здравето на реките, влажните зони и сладководните екосистеми около тях. Сътрудничеството с доставчици, други ползватели на вода и публичните власти за опазване и възстановяване на тези споделени ресурси е ключово за изграждането на дългосрочна устойчивост.“

„Компаниите, които предприемат навременни действия за управление на водните рискове, са в по-добра позиция да защитят дейността си, да повишат устойчивостта на своите вериги за доставки и да вземат информирани инвестиционни решения. Разбирането къде е изложен на риск даден бизнес не е само въпрос на избягване на загуби. То може да помогне и за откриването на възможности за по-ефективна работа, по-силни партньорства и дългосрочна конкурентоспособност. Цената на бездействието може да се окаже много по-висока от цената на подготовката“, каза Вилибалд Калтенбрунер, управляващ партньор на EY denkstatt Austria.

Най-големият пропуск е извън пределите на компанията

Компаниите са два пъти по-склонни да оценят водните рискове в рамките на собствените си операции, отколкото по веригите си на доставка. Подобна разлика се наблюдава и при оценката на въздействието върху водните ресурси: 48% са анализирали въздействието от собствената си дейност, докато едва 25% са направили това по веригите си на доставка.

Това е особено важно, защото водните рискове и въздействия не спират на границата на една компания. Дори ако една компания управлява ефективно водата в собствените си съоръжения, тя може да се сблъска със забавено производство, по-високи разходи или недостиг на доставки, ако ключов доставчик работи в район с воден стрес, ако транспортен маршрут бъде нарушен или ако състоянието на местните сладководни екосистеми се влоши.

Инвестициите не нарастват със същото темпо като рисковете

Въпреки широката изложеност на рискове, свързани с водата, близо половината от анкетираните компании (45%) очакват разходите им за управление на водните ресурси да останат без промяна през следващите три години. Само 28% планират увеличение на тези инвестиции, като едва 4% предвиждат значителен ръст.

Данните показват, че наличието на водна стратегия е свързано с по-голяма готовност за инвестиране. Сред компаниите, които вече са били засегнати от проблеми, свързани с водата, 52% от тези с водна стратегия обмислят да увеличат инвестициите си в тази област през следващите пет години. При компаниите без такава стратегия този дял е едва 26%.

Посланието към бизнеса е ясно: разпознаването на водните рискове е само първата стъпка. Компаниите трябва да оценят къде недостигът на вода, наводненията или влошаването на качеството на водите могат да нарушат дейността им, да застрашат веригите им за доставки или да увеличат разходите. Докладът призовава за ясно разпределение на отговорностите, поставяне на цели, съобразени с местните условия, както и за по-тясно сътрудничество с доставчици и други ползватели на водни ресурси. Истинското предизвикателство е дали компаниите ще превърнат това разбиране в реални инвестиции, преди следващото сътресение да ги принуди да го направят.

За доклада

Докладът „Водните рискове и готовността на бизнеса в Централна и Източна Европа“ е публикуван от WWF Централна и Източна Европа през октомври 2026 г. въз основа на проучване, проведено от EY denkstatt Austria.

Обхват на проучването



Резултатите се основават на отговорите на 115 компании от България, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Украйна и обхващат въздействията, рисковете, готовността и инвестиционните намерения, свързани с водните ресурси.

Методология



Данните са предоставени от самите участници и са индикативни, а не статистически представителни за всички компании в региона.

Период на провеждане



Проучването е проведено между април и юни 2026 г., преди засушаването и събитията, свързани с недостига на вода през лятото на 2026 г. Потенциалните ефекти от тези събития не са отразени в отговорите на респондентите.

Снимка: Засушаване на остров Персина, р. Дунав. Снимка: Александър Иванов.