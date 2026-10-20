УМБАЛ „Свети Георги“ с отличия от „Лекар на годината 2026“

Доц. д-р Петър Учиков получи отличието „Ти си нашето бъдеще“, а проф. д-р Генчо Начев, д.м.н беше награден за дългогодишна дейност в медицината и принос в развитието на специалността

Среща на поколенията, обединени от призванието да лекуват – двама лекари от УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив бяха отличени на годишните награди „Лекар на годината 2026“, организирани от Българския лекарски съюз (БЛС). Отличията бяха връчени по време на официалната церемония по повод Деня на българския лекар – 19 октомври, която се състоя в Националния исторически музей. Събитието събра представители на лекарското съсловие, държавните институции, медицинската и академичната общност, ръководители на лечебни заведения и лекари от цялата страна.

Доц. д-р Петър Учиков, хирург във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“, беше удостоен с отличието в категорията „Ти си нашето бъдеще“. Наградата е признание за професионалните му постижения, отдадеността към лекарската професия и стремежа към развитие и усъвършенстване в хирургичната практика.

„За мен е чест и осъзната отговорност да бъда отличен от лекарското съсловие именно в тази категория. Благодаря на своите учители и колеги за подкрепата, защото бъдещето се гради върху уроците на миналото и усилията на настоящето. А смисълът на моето бъдеще е в здравето и доверието на пациентите“, сподели доц. д-р Петър Учиков.

В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ беше отличен проф. д-р Генчо Начев, д.м.н., началник на отделението по кардиохирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Отличието е признание за неговия дългогодишен професионален път и приноса му към развитието на кардиохирургията.

Двете отличия символизират приемствеността между поколенията лекари – уважението към опита и знанията на утвърдените специалисти и подкрепата за развитието на следващото поколение медици. Те са и признание за екипната работа, професионалната отдаденост и общата мисия на лекарите да поставят здравето и доверието на пациентите на първо място.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ поздравява отличените лекари и им пожелава здраве, професионално удовлетворение и още много успехи в името на пациентите.