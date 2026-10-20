От седенките до Евровизия: Пловдив събира над 30 учени

Празници, обреди, социални връзки и Евровизия са сред темите в докладите на над 30 учени

Над 30 учени – специалисти по история, етнография, антропология и музейно дело, ще участват в научната конференция „Българското село и град – трансформации във времето“. Форумът ще се проведе на 22 и 23 октомври 2026 г. в Регионалния етнографски музей – Пловдив.

„Програмата поставя във фокуса развитието и промените в селото и града през различните исторически периоди, разгледани от етнографска гледна точка. Щастливи сме, че интересът към конференцията е наистина огромен“, коментира директорът на музея доц. д-р Ангел Янков.

Официалното откриване ще се състои на 22 октомври от 11:30 ч. в присъствието на заместник-кмета по култура на Пловдив Пламен Панов и изпълнителния директор на Сдружение „Български музеи“ Амелия Гешева.

Провеждането на етнографски конференции е традиция за Регионалния етнографски музей – Пловдив.

„Не само ние, но и колегите ни от цялата страна за пореден път ще докажем, че музеите са места, в които се прави качествена наука, а не просто пространства за посещения и прекарване на свободното време“, подчерта доц. д-р Ангел Янков.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат разгледани различни аспекти на трансформациите в селото и града през времето – от седенките до концертните подиуми, както и промените в начина на живот, мислене и общуване. Сред темите са празниците и обредите, материалната култура, местата за социални контакти – като пазара и гарата; икономиката, изкуството, традиционното хранене и пр. Специално внимание ще бъде отделено на развитието на занаятите и ролята им в ежедневието на хората. В програмата са включени още теми, свързани с обезлюдяването на селата, бежанците, както и с малко познати исторически личности и събития.

Сред по-нестандартните етноложки погледи е докладът на Пламена Кирова, уредник в Регионалния исторически музей – Бургас, посветен на връзката между Бургас и Евровизия 2027. Темата е особено актуална на фона на предстоящото домакинство на България на международния музикален форум през следващата годин