Пожар избухна край хангарите на авиобаза „Крумово“ и летище Пловдив

Пожар в тревни площи в непосредствена близост до пистата на летище Пловдив вдигна на крак военни и огнеборци тази сутрин. Огънят е избухнал около 9:30 часа, в района край хангарите на авиобаза „Крумово“, съобщи БНТ.

В гасенето се е включил и хеликоптер от авиобазата, който е извършил гасене от въздуха. На терен са работили три противопожарни екипа, които са успели да локализират пожара.

Силният вятър в района е усложнил работата на екипите. Военнослужещи от модула за гасене на пожари са обходили терена, за да установят и потушат останалите огнища.

Заради пожара е било издадено съобщение от РВД за временно затваряне на полосата за излитане и кацане до 11:50 часа.

Към момента огънят е потушен, а работата на летище Пловдив е възстановена. Екипи все още са останали в района на около 100 метра от пистата.

Снимка: БНТ