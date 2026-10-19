Пловдив има нови златни таланти

Две златни купи, златни, сребърни и бронзови медали, както и отборно отличие. С тези впечатляващи резултати се завърнаха пловдивски ученици от международния турнир „Математика без граници – По стъпките на Талес“, проведен в Измир, Турция. Всички деца от пловдивската група спечелиха медали в престижната математическа надпревара.

Младите математици се подготвят под ръководството на преподавателите Татяна Желязкова и Мария Кузева от Образователен център „Авигея“. За голяма част от тях математиката е занимание, което развиват още от първи клас, а международният успех е резултат от години последователна работа, постоянство и любов към науката.

Сред най-големите отличия са двете златни купи, спечелени от Златка Андонова, ученичка в 3. клас, и Диан Димитров от 7. клас. Двамата завоюваха и златни медали в индивидуалното класиране.

Алекс Енев спечели сребърен медал в индивидуалната надпревара и златен медал от отборното състезание.

Със сребърни медали се отличиха и Румяна Русева и Моника Андонова.

Теодора Божкова от 3. клас заслужи два бронзови медала: един от математическото състезание и още един за участие с презентация.

Пловдивските математици получиха и отборно отличие, а всички останали участници от групата също се завърнаха с медали.

Математика отвъд границите

Международният турнир Mathematics Without Limits (MWL) събира ученици от 3. до 12. клас и има история, започнала през 2001 г. в Измир. Деветото му издание отново постави младите математици пред предизвикателства, които изискват не само отлични знания, но и логическо мислене, съобразителност и творчески подход.

Освен индивидуалното състезание програмата включва отборна надпревара и представяне на математически проекти. Това дава възможност на участниците да демонстрират различни умения: от бързото и точно решаване на задачи до способността да изследват проблем, да развият идея и да представят аргументирано своето решение.

За пловдивските ученици участието в международния форум е възможност да премерят знанията си с връстници от други държави и да натрупат ценен състезателен опит.

Зад медалите стоят години труд

Международните отличия са резултат от дългогодишна подготовка, която започва далеч преди първото голямо състезание.

Преподавателите на децата разказват, че са проследили израстването на много от своите ученици още от първите им стъпки в математиката. От колебанията пред трудните задачи до увереността самостоятелно да търсят и откриват решения, този процес изисква време, търпение и постоянство.

Именно затова постиженията в Измир са повод за гордост не само за младите медалисти, но и за техните учители и родители.

А най-ценното в подобни успехи е, че дават на децата нещо отвъд отличията: увереността да се изправят пред непознатото, да търсят решения и да не се отказват, когато задачата изглежда трудна.