Почина съдия Васил Гатов

Васил Гатов, съдия в Апелативен съд – Пловдив, е починал днес. Това съобщиха от институцията до медиите.

„Съдебната общност загуби уважаван магистрат и достоен професионалист, отдал дълги години на правосъдието, с висок морал, почтеност и отдаденост в служба на закона и справедливостта.

Ние, съдиите и съдебните служителите от Апелативен съд – Пловдив, загубихме не само колега, но и състрадателен Човек с необятно сърце, който помагаше на всички приятели и познати“, пишат от Апелативния съд.

Кариерата му в съдебната система започва във Военен съд – Пловдив и продължава в Апелативен съд – Пловдив. Ръководството, съдиите и служителите от Апелативния съд поднасят своите искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и приятелите на съдия Гатов.

Поклонението ще се състои на 04.02.2026г.,сряда, от 14:00 часа на Централни гробища в град Пловдив. „Паметта му ще остане жива сред всички, които го познаваха, работеха с него и го обичаха. Благодарим за уроците по човечност, Ваша чест!“, споделят още от институцията.