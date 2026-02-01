АктуалноГрадътЗелен градНовини

Превземането от коли на спасения парк в Северен продължава

14:59ч, неделя, 1 февруари, 2026
2 374 Преди по-малко от минута

Спасеният преди няколко години от застрояване парк зад хотел „Санкт Петербург“ в район „Северен“ продължава да бъде завземан от автомобили. Преди около месец „Под тепето“ показа как постепенно в зелените площи се появяват все повече и повеше леки коли.

Развитието е от по-отдавна, като вместо парк, от месеци там има все повече и повече автомобили, които казят в площа – прах през лятото и кално през зимата. Ясно личат следите на колите, които навлизат дълбоко в парка, унищожавайки както зелената площ, така и пешеходните зони.

Ситуацията става все по-хаотична, като няма никаква реакция след първата ни статия преди месец. Хората от квартала пък са бесни от липсата на контрол и интерес от страна на отговорните институции.

  1. Много пловдивчани се навъдиха напоследък. И всичките с коли. А паркинги и гаражи никой не иска да прави, не им е изгодно. Общината си затваря очите. Само чуждите търговски вериги са изключение.

