Божидар Бобоков, задържан в Пампорово със 384 грама марихуана, остава с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 хиляди лева. Апелативният съд в Пловдив потвърди решението на окръжните магистрати в Смолян, като допълниха обаче в определението си, че синът на бизнесмена Атанас Бобоков няма право да напуска страната. Причината за това допълнение е несъгласието на магистратите с твърдението на 19-годишния младеж, че намереното в него голямо количество наркотично вещество е за лична употреба.

Заседанието в Пловдив днес бе по протеста на Смолянската окръжна прокуратура срещу постановеното от Окръжен съд – Смолян определение за налагане на мярка за неотклонение парична гаранция за Бобоков-младши. Срещу него е образуваното Бързо наказателно производство за това, че на 15 януари в Пампорово, на паркинга пред хотел „Евридика“, в личния си автомобил е държал общо 384 грама марихуана, разпределени в два пакета, като според държавното обвинение целта на притежанието е разпространение.

Прокуратурата мотивира искането си обвиняемият да бъде задържан под стража с това, че е обвинен в извършване на тежко умишлено престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода от 2 до 8 години“ и с глоба от 5 000 до 20 000 лева, като се твърди, че са налице и трите предпоставки на закона за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Апелативният съд обаче счете, че протестът на прокуратурата е неоснователен и го остави без уважение.

Съдът прецени, че от събраните доказателства по делото може да се направи обосновано предположение за съпричастност на Бобоков-младши към престъплението, в което е обвинен. Според съда с оглед количеството на наркотичното вещество и начина му на разпределение в различни опаковки може да се направи заключение, че се касае за държането му с цел разпространение, а не за лична употреба.

Определението на апелативния съд е окончателно.