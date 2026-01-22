ГрадътКриминалеНовини

15:35ч, четвъртък, 22 януари, 2026
След незабавна реакция служители от Шесто РУ задържаха двама мъже, непосредствено след извършена кражба на територията на търговска верига в Пловдив. Организацията била създадена вчера по сигнал, че от складово помещение на магазина на бул. „Санкт Петербург“ са задигнати метални детайли – каса за врата и около 30 решетки за дъждоприемни шахти.

Минути след предприетите заградителни действия в районното управление били отведени двама жители на старозагорско село, с богати криминални досиета и присъди. Срещу тях е започнато бързо производство.    

